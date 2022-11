‘Encontro com Patrícia Poeta’ não agrada e Globo estuda acabar com o programa

Desde que estreou no comando do “Encontro”, há pouco mais de quatro meses, Patrícia Poeta dificilmente consegue ter um dia de paz. Embora o número de comentários negativos nas redes sociais tenha reduzido, a apresentadora da atração matinal da Rede Globo continua recebendo diversas críticas por conta de seu comportamento, principalmente com relação a Manoel Soares, seu colega de programa, que está sempre sendo “cortado” por ela.

Além da imagem “negativa” da jornalista perante os telespectadores, algumas atitudes dela tem deixado os executivos do canal carioca um tanto quanto incomodados. Recentemente, Poeta foi advertida formalmente pela segunda vez após faltar a cinco reuniões de pauta em apenas duas semanas, algo que gerou debates nos bastidores e acabou deixando o clima nada amigável entre a apresentadora e a direção da Globo.

Diante de tudo o que vem ocorrendo ao longo do tempo, a emissora dos Marinho decidiu não perder mais tempo e colocou o futuro do “Encontro” em jogo. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco durante o programa “A Tarde é Sua”, os executivos do canal já se reuniram recentemente e deram início ao processo daquele que pode ser o fim do programa que completou dez anos no ar em meados deste ano.

Ainda de acordo com o colunista, para não intensificar o clima de tensão nos bastidores e assustar os apresentadores da atração, principalmente Patrícia Poeta, a Rede Globo está tratando as conversas como uma simples possibilidade de transformar o “Encontro” em um programa semestral. Entretanto, já corre a informação de que essa atitude é apenas uma forma da emissora “tapear” Poeta, tendo em vista que o objetivo é colocar mesmo um ponto final na história do programa.

Caso tudo permaneça conforme está sendo planejado, o “Encontro” por temporada será transmitido entre os meses de janeiro e agosto, porém, ao contrário do prometido, tem tudo para não voltar mais a ser exibido nas manhãs da Globo, que por sinal passará por uma grande reformulação em 2023. Diversos motivos estão convencendo os executivos a tomarem essa decisão, dentre eles o fato da necessidade de colocar no ar figuras mais populares e com forte apelo nas redes sociais.

Resposta

A assessoria de imprensa da apresentadora se pronunciou a respeito da informação divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco. “A informação em nada condiz com a verdade, assim como outras notícias que esse jornalista repercute. O mesmo tem sérias dificuldades de trabalhar com a verdade e sempre espalha fakes news. Patrícia nunca faltou a uma reunião sequer, sendo conhecida, por quem trabalha com ela, como uma das figuras mais presentes em tudo que se refere ao programa”.

Com informações da Coluna Em Off / IG