Encerramento da Copa Gree conta com a presença de consagrados jogadores na Arena da Amazônia

A Copa Gree Seleção de Craques 2022 encerrou nesta manhã, dia 05, com um grande jogo amistoso na Arena da Amazônia, zona Centro-Sul de Manaus. O evento contou com a presença do gerente comercial da Gree Brasil, Nicolaus Cheng, colaboradores, funcionários, convidados e representantes do poder municipal, além dos craques do futebol brasileiro que disputaram uma partida com os mais importantes influenciadores e vendedores da área de refrigeração do país.

O evento conseguiu arrecadar cerca de sete toneladas de alimentos que serão doados pela Gree à instituição social “Abrigo o Coração do Pai” que atende crianças do Amazonas em vulnerabilidade social, com sede no bairro Japiim, em Manaus.

A partida foi realizada com jogadores de futebol já aposentados como: o craque lateral e meio campo Zé Roberto, garoto propaganda da Copa Gree e os jogadores Sílvio Luís (goleiro), Lucas Araújo (goleiro), Válber (zagueiro), Wendell (lateral e meio campo), Oséias (atacante) Marcelo Ramos (atacante), Gustavo Nery (lateral esquerdo), Alex Dias (atacante), Zenon (meio de campo) e Viola (atacante). Ambos foram divididos em dois times mesclados com a participação de influenciadores e vendedores do mundo da refrigeração.

A ação fez parte de uma campanha nacional da Gree de incentivo às redes de varejo e especializadas em refrigeração. Ao todo a empresa selecionou os 35 melhores vendedores e influenciadores no setor brasileiro de ar-condicionado, e com maior destaque de vendas durante os últimos três meses, para vivenciar uma imersão de 5 dias em Manaus, com direito a conhecer pontos turísticos, a fábrica da Gree na Zona Franca de Manaus e participar da ação social da Copa Gree.

O gerente comercial da Gree Brasil, Nicolaus Cheng, durante um dos eventos paralelos da Copa Gree destacou o tempo em que a fábrica da multinacional chinesa leva para revisar e averiguar padrões de qualidade de cada produto produzido no Polo Industrial de Manaus e mundo a fora, demonstrando o compromisso que a empresa tem com a excelência de seus produtos.

Nicolaus parabenizou os melhores vendedores do país e destacou durante o evento. “A Gree é a única marca que faz 100% de teste das máquinas, pois as outras fazem por amostragem. Para testar cada máquina nossa demoramos dois minutos, isso talvez não é muita coisa, mas dois minutos multiplicado por todas as máquinas que produzimos é muita coisa.

Isso tudo para garantir qualidade, conforto para os consumidores finais e também para nossos parceiros comerciais na hora da venda, o que fazemos questão de honrar. Esse é o nosso primeiro evento de premiação de nível nacional e é uma grande satisfação ter todos aqui, porque vocês são os melhores parceiros e hoje, preparamos premiações, games e um jogo de futebol para parabeniza-los”, disse Cheng aos participantes.

O gerente de trade da Gree, Fabio Felix destacou a escolha do craque Zé Roberto: “O Zé Roberto é o melhor parceiro estratégico que poderíamos pensar para representar e ampliar a visibilidade da marca no Brasil. Certamente, será uma parceria de muito sucesso”, explicou.

Copa Gree

O jogo de futebol que ocorreu na Arena da Amazônia, finalizando a Copa Gree misturou ação social, com esporte e incentivo comercial para os vendedores da marca. “Foi uma honra vir até Manaus e estou muito grato por tudo que a Gree me proporcionou. Essas parcerias alavancam a marca e estou feliz por representar o Nordeste, onde a Gree é líder em vendas.

Nossa meta é crescer cada vez mais na Bahia e no Brasil todo”, destacou Uanderson Aguiar que é professor e um dos top influencers no segmento da venda de ar-condicionado no Brasil. Ele participou da Copa Gree a convite da empresa e pode jogar bola com craques do futebol nacional, como a estrela da copa Zé Roberto.

“Foi um evento maravilhoso em todos os sentidos e o propósito foi premiar todos os colaboradores da empresa e trazê-los para Manaus para conhecer os novos produtos e onde e como é fabricado o produto que eles vendem.

A causa é nobre, e vai além da confraternização, ela é agregadora, trouxe torcidas que se solidarizaram pelo social para ajudar famílias e crianças. Eu só tenho a agradecer por fazer parte desse time e dessa empresa, e hoje foi um dia transformador”, garantiu Zé Roberto, craque da seleção brasileira pentacampeã.

Outro craque, o atacante Viola, destacou a organização do evento e seu amor à Manaus. “Eu amo quando chego aqui em Manaus, pois sempre sou bem tratado. Fico feliz e quem ganhou mesmo foi as pessoas que irão receber mais de 7 toneladas de alimentos. Foram anos difíceis com a pandemia, muitos perderam emprego, outros perderam vidas e a gente quase não saia de casa e só o fato de estar aqui já é motivo de muita alegria para mim”, disse Viola.