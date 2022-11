Encerram hoje inscrições para o Prêmio Educação Financeira Transforma do Instituto XP

Oito categorias estão disponíveis para inscrição, entre elas professores e microinfluenciadores

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Educação Financeira Transforma, do Instituto XP, da XP Inc., encerram hoje (13). Podem participar oito categorias: pesquisadores/pesquisadoras, professores/professoras, aluno/aluna, ONGs (Organizações Não Governamentais), soluções digitais, ecossistema XP, nanoinfluenciador/influenciadora e microinfluenciador/influenciadora. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no endereço www.premioeducacaofinanceira.com.br/.

Os inscritos serão avaliados pelo comitê técnico, que selecionará seis semifinalistas de cada categoria, de acordo com critérios específicos de cada uma para julgamento. Os escolhidos terão que enviar um vídeo que será analisado pela Comissão Julgadora. Depois, irão para voto popular e a divulgação do resultado será feita em dezembro.

Premiação

A premiação será realizada no dia 7 de dezembro, em São Paulo, com transmissão online ao vivo. O valor total do prêmio é de R$480 mil. Oito vencedores irão receber o valor de R$40 mil, sendo uma pessoa participante contemplada em cada categoria. Os demais finalistas recebem R$10 mil.

Serviço

Inscrições: Até o dia 13 de novembro.

Período de atividade: 14 de novembro a 25 de novembro.

Cerimônia de premiação: 7 de dezembro de 2022.

Sobre o Instituto XP

A principal missão do Instituto XP é: “Transformar a educação financeira para melhorar a vida das pessoas e construir o Brasil que sonhamos”. Seu objetivo é levar educação financeira para 50 milhões de pessoas no prazo de 10 anos. A entidade atua focada na realização de programas e projetos que têm como beneficiários finais grupos minorizados, prioritariamente, jovens, estudantes da rede pública de ensino e mulheres. Todos os cursos e projetos são 100% gratuitos a seus beneficiários. Para outras informações basta acessar https://www.xpeducacao.com.br/instituto-xp.

Sobre a XP Inc.

A XP Inc. é uma plataforma tecnológica de investimentos, serviços financeiros e educação, dona das marcas XP Investimentos, Rico, Clear, XP Educação, entre outras. A XP Inc. tem mais de 3,6 milhões de clientes e R$ 846 bilhões de ativos sob custódia. Nos últimos 21 anos, a empresa vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas, garantindo relações mais transparentes entre os clientes e as instituições financeiras. Para outras informações basta acessar www.xpinc.com.

Com informações da assessoria