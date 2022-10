Encerram hoje as inscrições para o Enem PPL 2022

Terminam neste sexta-feira (21), às 23h59, as incrições pra Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2022.

O cadastro dos interessados pode ser feito pelo site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) pelo responsável pedagógico de cada órgão de administração prisional ou socioeducativa.

Para se inscrever é necessário informar o número do CPF, um documento de identificação com foto e o número de identificação interna de cada participante. Após o preenchimento, o sistema do Inep dá a opção de informar se o participante necessita de atendimento específico ou especializado — que deve ser preenchido caso seja o caso.

Os responsáveis pedagógicos, além de fazer as inscrições, deverão acompanhar os outros trâmites do Enem — organização das salas das provas e acompanhamento dos resultados.

Provas

As provas do Enem PPL 2022 devem ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. O conteúdo dos testes será o mesmo do Enem regular. Serão 180 questões objetivas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação que os inscritos deverão elaborar.

As provas serão realizadas dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da Federação.

Acesse todas as informações no Edital do Enem PPL 2022.

