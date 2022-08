Encerram hoje as inscrições para a maratona ‘Hackatur Manaus 2022’ com foco no turismo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese) e The Comunic by InovAction, encerra hoje (16), às 23h59, as inscrições para a maratona “Hackatur Manaus 2022”, que acontece nos dias 18, 19 e 20/8, durante a 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/ozUMP17JNwncQ9Sd7

Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas para estudantes, designers, profissionais de turismo, tecnologia da informação e demais áreas de inovação e tecnologia. Durante três dias, os selecionados vão desenvolver ideias e projetos para apoiar o desenvolvimento do turismo, do ecoturismo e do turismo de aventura.

“O prazo para a inscrição encerra hoje, por isso é muito importante que os interessados não deixem para a última hora, e garantam sua vaga na maratona de inovação. A partir desse evento, vão surgir grandes oportunidades para impulsionar esse segmento na nossa região”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O evento conta com a realização do Codese e patrocínio máster da Prefeitura de Manaus.

Com informações da Semtepi