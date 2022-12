Encerra hoje prazo para inscrições de escolas de samba no edital de apoio da Prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), encerra hoje (6), as inscrições para o edital de apoio financeiro às escolas de samba de Manaus, do Grupo Especial “A” e “B”, para o Carnaval 2023. O edital completo pode ser conferido na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

O “Edital de Chamamento Público nº 020/2022” destina o valor de R$ 2.229.541,60 ao Desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de 2023.

“Primeiro, lançamos a minuta do edital para consulta pública, depois deixamos por 30 dias o edital aberto para receber as propostas das escolas de samba, após essa fase de inscrições, a Comissão de Seleção irá analisar as propostas apresentadas e iremos divulgar o resultado final. Estamos em ritmo de superação e trabalhando para realizar a maior manifestação da cultura popular do nosso país”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O apoio financeiro está dividido em três categorias: Categoria 1 – Grupo Especial, sendo o grupo composto por oito agremiações; Categoria 2 – Escolas de Samba do Grupo “A”, sendo o grupo composto por nove agremiações; e Categoria 3 – Escolas de Samba do Grupo “B”, sendo o grupo composto por nove agremiações.

Documentação

Os representantes legais deverão entregar as propostas em envelope lacrado e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 20/2022 – Manauscult”, a serem entregues no Protocolo da Manauscult, no horário das 8h às 14h, localizada na avenida 7 de Setembro, nº 377, Centro. Todas as condições de participação no chamamento público estão descritas no item 4 do edital. Esclarecimentos acerca do conteúdo do edital poderão ser obtidas pelo telefone: (92) 3215-3473.

Os recursos a serem transferidos, via parceria a ser celebrada para o Desfile Oficial das Escolas de Samba de Manaus 2023, serão destinados exclusivamente para as agremiações carnavalescas que atenderem todas as exigências estabelecidas no edital.

Com informações da Manauscult