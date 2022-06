Encerra amanhã prazo para inscrições de candidatos a participar da próxima Feira da FAS

A Fundação Amazônia Sustentável encerra amanhã (28) as inscrições para empreendedores interessados em participar como expositores na próxima Feira da FAS. A edição acontece no dia 10 de julho e tem como tema “Festa Julina”, em alusão ao período das tradicionais comemorações ao redor do Brasil.

A iniciativa é uma oportunidade para que donos de pequenos negócios criativos apresentem seus produtos diretamente à população. Os ramos são os mais diversos, como artesanato, produtos naturais, gastronomia, produtos orgânicos e veganos, colecionáveis, artigos e plantas de jardim, entre outros.

Os interessados devem realizar as inscrições no site da FAS [https://fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis/] até a próxima terça-feira, 28 de junho. O empreendedor deve fazer a inscrição entre os três espaços disponíveis na Feira da FAS: Verde, Gastronomia e Variedades. Os resultados serão divulgados na quinta-feira, 30 de junho, via e-mail, tanto aos selecionados quanto aos não selecionados.

“A Feira da FAS é uma oportunidade para empreendedores divulgarem seus produtos para um público cativo e que valoriza produtos artesanais e respeita o meio ambiente. O nosso objetivo é fomentar cada vez mais a economia criativa e verde na cidade. Então, se você é empreendedor e procura um espaço para divulgar seus produtos, se inscreva no edital para expositores”, diz a Supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

O evento ocorre mensalmente na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro. A entrada é gratuita e a população tem à disposição uma programação cultural diversificada, Espaço Kids com brincadeiras e ainda é Pet Friendly.

Com informações da assessoria