Encerra amanhã hackathon com jovens para soluções em saneamento básico na cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Águas de Manaus, encerra amanhã (20), no Casarão da Inovação Cassina, no Centro, uma imersão em formato de hackathon, para a criação de soluções para saneamento básico na capital amazonense.

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, destacou a importância dessa parceria para a realização do evento que contará com cerca de 90 jovens e adolescentes.

“Provavelmente esse é o último hackathon do ano, no Casarão da Inovação Cassina, que, inclusive, foi premiado como ambiente colaborativo da nossa cidade. O melhor ambiente para se trabalhar inovação e tecnologia, e esse hackathon é para pensar em soluções voltadas para a água. Todo evento que busca levar soluções para a população, é importante a gente apoiar, até porque é uma orientação do prefeito David Almeida”, explicou Radyr.

A imersão “Ajurí das Juventudes” (Youth Challenge ou Desafio Jovem), iniciou ontem (18), e se trata de uma parceria inédita entre o órgão municipal e os entes públicos-privados, com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências e habilidades e preparar os jovens para uma transição positiva em economia verde, neste ambiente que é o Casarão da Inovação Cassina.

“É uma honra estar recebendo mais um evento e mais uma parceria no Cassina. Iremos focar no saneamento básico com jovens que vão ter um período externo e outro externo para promover novas soluções, e tudo isso está muito alinhado com o nosso propósito e nossos objetivos. Que tenhamos oportunidade de promover mais eventos como este na nossa cidade”, explicou Leandro Neves, gestor do Casarão Cassina.

O foco do evento é a capacitação de adolescentes e jovens, de 16 a 24 anos, sobre os desafios relacionados aos temas abordados, conectá-los a empregos na economia verde, apoiar empreendedores sociais e ampliar o repertório dos participantes sobre as questões climáticas, biodiversidade e meios de subsistência sustentáveis.

“Será uma experiência incrível para nós da Unicef, e a parceria com a prefeitura é fundamental para que a gente possa viabilizar isso, pensando no acesso à água, saneamento e higiene no município de Manaus, e estamos trazendo a experiência do nosso time de fora de Manaus, para construirmos o Ajurí com o público local”, salientou Felipe Gonzalez, oficial de Programas do Unicef para iniciativa Generation Unlimited – 1MiO.

Foram selecionados 90 participantes, moradores de Manaus e da região metropolitana. Eles estão divididos em times na maratona, bem como serão formadas as equipes com os escolhidos.

A assistente de Inovação de startup, Trinidy de Souza, que irá participar do hackathon nos três dias, comentou a respeito do evento e as expectativas.

“A minha expectativa é bastante alta. Eu vi os parceiros, então eu espero grandes coisas e grandes conhecimentos. Até pela imersão nas comunidades, vai trazer um impacto social muito grande para a nossa região”, explicou Trinidy.

Hoje (19), houve uma imersão nas comunidades previamente selecionadas, que são: Itaporanga, Beco do Nonato e Catalão, e depois uma rodada de mentorias no Casarão da Inovação Cassina.

Os adolescentes continuam participando amanhã (20), de uma capacitação no casarão, e ao fim da imersão, três projetos serão escolhidos por uma comissão formada por representantes da Águas de Manaus, Unicef, Fundação Rede Amazônica e outras entidades parceiras. O anúncio dos vencedores ocorrerá no próximo dia 22, no Palácio Rio Negro.

Com informações da Semtepi