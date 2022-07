Empresas do Norte mostram que empreendedorismo sustentável é viável e lucrativo

Atenção à sustentabilidade pode ser diferencial para atrair a atenção de consumidores

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço nos debates sociais, tornando-se um diferencial para os consumidores na hora de efetuar uma compra. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Institute for Business Value (IBV), 84% dos consumidores entrevistados consideram a sustentabilidade ambiental moderadamente importante e afirmam que gastariam mais em produtos de marcas e empresas preocupadas com a sustentabilidade.

Nesse sentido, o empreendedorismo sustentável conquistou muitos adeptos. Segundo o Sebrae, o empreendedorismo sustentável pode ser definido como um modelo de negócio que se preocupa com os fatores ambientais e sociais relacionados ao impacto da realização de suas atividades de produção.

Entre as principais ações que caracterizam um negócio como aliado à causa da sustentabilidade estão a redução do desperdício e reutilização de materiais que seriam descartados, descarte correto e investimento em capacitação dos funcionários para educação ambiental, por exemplo.

Sabendo da importância deste modelo de negócio, trouxemos 10 indicações de lojas, marcas e empresas nortistas que trabalham com a sustentabilidade como um de seus pilares.

Confira iniciativas de sucesso

Ecobags Personalizadas by Ju

A Ju trabalha com a confecção de ecobags de algodão cru de diferentes tamanhos e que podem ser personalizadas.

Inatú

Marca coletiva de óleos produzidos por associações agroextrativistas do interior do Amazonas. É coordenada pelo Idesam.

Saboaria Rondônia

Sabonetes glicerinados com essências da Amazônia são produzidos de forma artesanal por mulheres empreendedoras rurais.

Acre Biojoias

Biojoias hipoalergênicas produzidas de forma artesanal e com respeito ao meio ambiente.

Sioduhi Studio

Marca de roupas e biojoias criada com o intuito de expressar a identidade indígena.

Dcrafts by Naty

Marca de papelaria artesanal. Cadernos, agendas e planners são produzidos manualmente de forma sustentável.

Fabiane Azevedo – Marcenaria Sustentável

Pautada na economia circular, a Marcenaria Sustentável transforma paletes que seriam descartados em móveis funcionais e sustentáveis.

Aikaz

Marca de roupas sustentável. Todas as peças, integrantes de coleções-cápsula, são feitas de algodão.

Na’kau – Chocolate Amazônico

Primeira fábrica do ramo no Amazonas, a Na’kau produz chocolates de forma sustentável e ecológica, prezando pela conservação da Floresta Amazônica. A empresa trabalha diretamente com extrativistas de cacau e produtores do interior do Amazonas.

Café Apuí Agroflorestal

O Café Apuí é o primeiro café agroflorestal produzido de forma sustentável na Amazônia brasileira, gerando renda para agricultores locais e recuperando áreas desmatadas.

Com informações do Mercadizar (Texto de Isabella Botelho)