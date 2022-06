Empreendedoras recebem cheque do Crédito Rosa durante Governo Presente

Além da entrega dos cheques simbólicos, equipe técnica da Seas ofereceu atendimento e orientação a mulheres interessadas em receber financiamento

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) foi um dos órgãos presentes durante a edição do programa Governo Presente ontem (11). Em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), a Seas entregou dois cheques simbólicos a empreendedoras contempladas pelo Crédito Rosa.

A nova edição do Governo Presente foi realizada no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Regia, localizado no bairro Nova Vitória, zona leste da capital, das 8h às 14h. O programa, idealizado pelo governador Wilson Lima, visa levar serviços públicos estaduais para mais perto da população.

A autônoma Maynara de Lima Monteiro, de 27 anos, foi uma das contempladas pelo programa de financiamento. Ela afirmou que o benefício vai alavancar seu empreendimento e destacou a contribuição para a independência financeira de mulheres.

“Esse financiamento vai ajudar muito o meu negócio. O Crédito Rosa ajuda mulheres empreendedoras, que nem eu, a acreditarem e investirem em seus empreendimentos. Sem contar que ajuda na nossa independência financeira, isso é muito importante”, disse.

Além da entrega dos cheques, uma equipe técnica da Seas ofereceu atendimento e orientação a mulheres interessadas em receber o financiamento. Ao todo, 66 empreendedoras compareceram ao posto da Seas para obter informações sobre o programa ao longo da ação.

Fomento

O Crédito Rosa é um programa de fomento voltado a mulheres empreendedoras que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

Interessadas podem comparecer na sede da Seas, localizada na avenida Darcy Vargas, 77, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para receber mais orientações.

Governo Presente

O Governo Presente é um programa do Governo do Amazonas que visa levar serviços públicos estaduais para mais perto da população. Nas ações, são oferecidos serviços gratuitos de cidadania, saúde, fomento, trânsito, entre outros.

Com informações da Seas