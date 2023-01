Empossado novamente governador, Wilson Lima diz que seguirá ouvindo a população

Ao destacar que continuará como homem do diálogo, governador reeleito destacou que a capacidade de ouvir as pessoas o ajudou na gestão do Estado

Empossado para o segundo mandato de governador do Amazonas, Wilson Lima avaliou que sua capacidade de diálogo com políticos e autoridades locais e nacionais, além de ouvir os anseios da população, contribuiu para o êxito na implementação de políticas públicas e projetos que levaram qualidade de vida à população durante seu primeiro mandato, como a criação do Auxílio Estadual, que beneficia 300 mil famílias de baixa renda, com o pagamento mensal de R$ 150 e a ampliação do Prato Cheio, que saltou de sete unidades, todas em Manaus, para 44 na capital e interior.

Em solenidade no Teatro Amazonas, na tarde de hoje (1), o governador Wilson Lima ressaltou que os próximos quatro anos seguirão sendo de muito trabalho.

“Foi ouvindo que conheci histórias que me permitiram criar programas como o Auxílio Estadual e o Prato Cheio. E não tenham dúvida, vou governar por mais quatro anos trabalhando muito e tendo o diálogo como base”, afirmou o governador, diante de uma plateia de 700 de convidados – incluindo representantes cidadãos, com quem teve contato durante os últimos quatro anos e que foram convidados diretamente pelo governador, além de prefeitos, deputados, vereadores e lideranças políticas.

Na cerimônia, Wilson Lima recebeu a faixa de chefe do Poder Executivo do Amazonas das mãos da primeira-dama, Taiana Lima. Na solenidade, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o vice-governador Tadeu de Souza também tomou posse.

O governador destacou que chega ao segundo mandato acumulando experiências e aprendizados. “Claro que sou um homem diferente. Melhorei, aprendi. Mergulhei fundo para entender a máquina do estado. Visitei todos os municípios do Amazonas para conversar com a população e entender de que forma a gente pode melhorar a qualidade de vida de quem tanto precisa. Hoje, a gente está começando um novo mandato como alguém muito mais experiente, muito mais maduro e, também, com o mesmo desejo de trabalhar e fazer as entregas”, reforçou Wilson Lima.

Na solenidade, o governador reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para melhoria de áreas como a Saúde, a Educação, a Segurança Pública, a Infraestrutura, além de fomentar a Produção Rural, incentivar a Ciência e a Tecnologia, e desenvolver novas matrizes econômicas para o estado, protegendo a Zona Franca de Manaus, gerando emprego e renda.

Autoridades

Em ato histórico no Amazonas para a posse de um governador, 12 moradores de diferentes bairros de Manaus foram convidados para ocupar, durante a cerimônia, a primeira fileira da plateia do Teatro Amazonas. Tradicionalmente, o espaço é destinado a autoridades oficiais. Segundo Wilson Lima, esses convidados representam a maior autoridade do estado: o povo.

Entre esses convidados, a senhora Munira de Matos Teles, que completou 102 anos no dia de Natal (25/12), recebeu os cumprimentos especiais do governador durante seu discurso. Wilson Lima a conheceu durante uma caminhada na campanha para a reeleição no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

“O governador é uma ótima pessoa, uma pessoa extraordinária. Você não imagina o carinho e a amizade que eu tenho pelo governador. Ele é uma pessoa prestativa, é bom de coração. Ele ajuda todo mundo. É por isso que ele ganhou novamente, pela bondade do coração dele. Ele já foi na minha casa quatro vezes. Eu gosto demais do Wilson Lima. É como fosse um filho, é da minha família”, disse Ana Ester, feirante há 40 anos no bairro Alvorada, que também estava na plateia a pedido do governador.

História e trajetória

Reeleito no mês de outubro de 2022, com 1.039.192 votos, Wilson Miranda Lima é casado com a professora Taiana Bezerra Lima e pai de três filhos. Atualmente, filiado ao União Brasil, foi eleito duas vezes como governador mais votado da história do estado, superando o próprio recorde, em ambas as vezes com mais de um milhão de votos.

Com informações da assessoria