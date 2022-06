Emendas de Omar Aziz garantem obras estruturais em municípios da Calha do Purus

Assistência Social, pavimentação de rodovias estratégicas e o atendimento básico da saúde são os principais investimentos realizados com as emendas parlamentares

Desde o início do seu mandato como senador da República, Omar Aziz (PSD-AM) já destinou em torno de R$ 40 milhões em emendas parlamentares a municípios da Calha do Purus, beneficiando mais de 153 mil amazonenses que vivem na região. Os recursos ajudaram as prefeituras de Beruri, Tapauá, Canutama, Lábrea, Pauini e Boca do Acre a custear o investimento no Piso de Atenção Básica (PAB) da saúde, a aquisição de equipamentos de maternidade, a pavimentação de rodovias e a estruturar Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outras melhorias.

Em Beruri, distante 173 quilômetros da capital amazonense, as emendas do senador foram fundamentais para a aquisição de computadores e equipamentos necessários para estruturar o CREAS local, além de outros valores cadastrados nas emendas de 2022 que ainda devem ser liberados para investimento na Assistência Social. O senador tem acompanhado a aplicação na prática dos investimentos e visitou as novas instalações do CREAS para conhecer a estrutura que ajudou a equipar.

“As emendas não são nenhum favor que nós fazemos ao povo, mas sim uma obrigação de qualquer parlamentar que se preocupe com o desenvolvimento dos municípios do interior, que muitas vezes não tem uma fonte própria de arrecadação e dependem exclusivamente de repasses do Estado e convênios com o Governo Federal. Destinar emendas que realmente voltam como recursos para a população, como é o caso desse e de outros CREAS beneficiados, para mim tem todo um significado especial, pois sempre me preocupei com o atendimento social, principalmente de jovens e famílias que sofrem com a dependência química”, ressalta o senador.

Distante 448 quilômetros de Manaus, Tapauá também carece de melhorias no sistema viário, principalmente da Rodovia AM-366, que hoje é o principal acesso de empresas e produtores agrícolas da área rural à sede do município. Atualmente intrafegável, situação que se agrava com as chuvas, a estrada de barro irá receber uma drenagem e pavimentação de concreto por cerca de 10 quilômetros.

Fruto da parceria com o prefeito Gamaliel Andrade (PSC-AM), o gestor municipal comemorou a inclusão de mais de 90 comunidades da região no programa nacional Mais Luz para a Amazônia e agradeceu o apoio de Omar na chegada de recursos federais a Tapauá. “O senador já realizou um sonho para Tapauá, quando ele construiu o Hospital Ana Tereza Ponciano e agora num futuro bem próximo vai realizar outro sonho que é pavimentar a estrada AM-366. Temos aqui produtores rurais da AM-366 que passam uma dificuldade para chegar com a sua produção no município, mas com a ajuda do senador Omar esse sofrimento vai acabar.”, destaca Gamaliel.

A atuação de Omar em Brasília também beneficia o setor primário em Lábrea, município com alta vocação para a agropecuária e agricultura de base familiar. No último fim de semana, produtores rurais receberam o senador e agradeceram pelo apoio na aquisição de uma patrulha mecanizada que já atende mais de 400 famílias labreenses.

Em 2020, o senador também já havia liberado recursos para a aquisição e coleta de sementes, produção de mudas e melhorias estruturais na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Boca do Acre. Só para este ano, o município tem programado mais quatro emendas para liberação nos setores da saúde e assistência social.

“O Omar Aziz se faz presente aqui através de suas emendas e recursos que nos ajudam a administrar o município. Ele continua colocando os recursos disponíveis para a saúde, infraestrutura e diversas áreas. O trabalho realizado pelo senador em parceria com a prefeitura tem dado retorno e a população reconhece. As emendas do senador se fazem presente no dia a dia de cada cidadão de Boca do Acre, seja no medicamento, no atendimento de saúde, no pré-natal, nos exames preventivos. Convido cada um aqui a conhecer a nossa estrutura de saúde; todos os serviços diferenciados que temos é graças ao senador e nossos deputados federais”, reforçou o prefeito Zeca Cruz (PP-AM).

Com informações da assessoria