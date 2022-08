Emendas de Omar ajudam recuperação da AM-010 e geram quase 10 mil empregos na obra

Recuperação da estrada vai beneficiar moradores de municípios da Região Metropolitana de Manaus e do Baixo Amazonas

Com recursos da maior emenda já destinada por um parlamentar para um município do Amazonas ㅡ R$ 220 milhões ㅡ a recuperação e modernização da estrada AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, já começa a transformar a rodovia em um verdadeiro canteiro de obras. Líder da bancada do Amazonas no Congresso, o senador Omar Aziz (PSD-AM) foi responsável por aprovar 60% do valor global das obras, que até a sua conclusão devem gerar quase 10 mil postos de trabalho, segundo estimativas do Governo do Amazonas.

A AM-010 possui cerca de 250 quilômetros de extensão e além de Itacoatiara, interliga Manaus a vários municípios ao longo do seu caminho, atendendo a população da Região Metropolitana e do Baixo Amazonas. O senador Omar destaca que municípios como Itapiranga, Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Rio Preto da Eva serão impactados positivamente com uma estrutura para realizar o escoamento de produtos que poderão chegar de carro a Manaus em poucas horas.

“Essa é uma obra estruturante, que vai mudar a vida de quem passa por aquela estrada. É um ganho imenso para a Região Metropolitana e também do Baixo Amazonas. É um investimento alto, que precisa do cuidado do Governo pela manutenção da estrada. Mexe não só com a economia, mas com a segurança também de quem circula ali. É um compromisso meu como senador sempre trazer melhorias aos amazonenses”, afirmou Omar Aziz.

O prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (União Brasil), elogiou a iniciativa do Senador Omar em conseguir recursos para a rodovia e disse esperar que, com essa junção de esforços, muito em breve a população possa ter a estrada devidamente pavimentada e modernizada.

“Ela é a porta de entrada para o nosso progresso. Ela que vai nos ajudar a buscar um futuro melhor, um desenvolvimento, um acesso a capital. A gente precisa ter uma estrada pavimentada e muito mais segura. Então, senador Omar Aziz, eu tenho certeza que essa sua luta, o seu esforço, o seu compromisso em disponibilizar ainda mais recursos para o nosso município vai fazer ainda mais diferença na vida das pessoas”, declarou Abrahim.

Os trabalhos de reforma e modernização da AM-010 estão sendo coordenados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e, além da pavimentação, 51 quilômetros da via começaram a receber os serviços de tapa-buraco com o objetivo de deixar a rodovia trafegável. Segundo o Governo do Estado, 48 dos 250 quilômetros da rodovia já receberam limpeza lateral. O canteiro de obras conta também com uma fábrica própria de asfalto, com capacidade de produção diária de 160 toneladas.

Com informações da assessoria