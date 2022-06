Emendas de Omar ajudam a equipar assistência social em Manaus e no interior do Amazonas

Recursos de emendas parlamentares de Omar Aziz levam investimentos a Creas de 48 municípios do interior

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) de todo o interior do Amazonas serão equipados com computadores de última geração, adquiridos com recursos de emendas parlamentares apresentadas pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). Serão 179 computadores que irão otimizar o trabalho das equipes que atendem diariamente as pessoas em situação de violação de direitos, nos Creas da capital e do interior do Estado.

Os computadores foram comprados por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas). Representantes dos Creas de diferentes municípios receberam os primeiros equipamentos na tarde de hoje (27), na sede da Seas.

“A violência e os problemas sociais têm alvos corriqueiros e a população humilde da capital e do interior não podem ficar desamparados sem o apoio dos Creas, que prestam um serviço fundamental e muitas vezes são o único elo que essas pessoas têm com o poder público. A assistência social é uma pauta que sempre está presente na construção das políticas que eu apoio e nas emendas destinadas na minha atuação, pois sei da importância desses centros para a população em vulnerabilidade”, afirma o Senador Omar.

A deputada estadual Alessandra Campelo foi uma das responsáveis por fazer andar a liberação da emenda parlamentar, após mapear as principais necessidades quando esteve à frente da Seas. “Fizemos um levantamento para disponibilizar aquilo que as pessoas mais precisavam e computadores foi uma das primeiras demandas dos servidores. Na entrega de hoje são 179 computadores para 52 Creas. Nenhuma cidade vai receber menos do que três computadores para o seu Creas e isso é uma vitória para todos da assistência social.”, reforça Campêlo.

Para o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), a liberação dos recursos é uma conquista de toda a sociedade, que pode testemunhar a aplicação das emendas na prática. “É muito frustrante quando a gente destina uma emenda e não vê ela se materializar em algo concreto na vida das pessoas. O senador Omar Aziz é alguém que, ainda como governador, já tinha a sensibilidade para olhar a política de assistência social e tem lutado para que os municípios continuem assistidos por esses recursos”, afirma Ramos.

O governo do Estado, por meio da Seas, tem um montante estimado de R$ 12 milhões em recursos federais para executar na área da assistência social neste primeiro semestre de 2022.

Com informações da assessoria