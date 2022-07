Emendas de Belarmino garantem convênios para a compra de 500 motores rabetas para o interior

Emendas de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), aprovadas pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), possibilitarão a aquisição de aproximadamente 500 motores de popa tipo rabeta para os municípios de Barreirinha, Maraã, Guajará e Manicoré.

A compra dos motores será realizada mediante convênios celebrados na manhã de sexta-feira (01) no Palácio da Compensa com o Governo do Estado. Presente ao evento, Belarmino destacou a importância dos benefícios para o setor primário do Estado.

“Tenho certeza de que os motores serão imensamente úteis aos trabalhadores do setor primário, que vão dispor de mais estrutura para o desempenho de suas atividades. Por isso, agradeço ao Governo do Estado, na pessoa do governador Wilson Lima, pelos convênios que vão facilitar a aquisição dos motores”, comentou Belarmino, parabenizando os prefeitos Glênio Seixas (Barreirinha), pastor Edir Castelo Branco (Maraã), Ordean Gonzaga da Silva (Guajará) e Lúcio Flávio (Manicoré), que repassarão os benefícios aos produtores rurais.

