Emenda parlamentar de Tony Medeiros apoiará Festival Folclórico de Barreirinha este ano

O deputado Tony Medeiros (PL), destacou hoje (2), durante discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a destinação de R$ 200 mil, por meio de emenda parlamentar para a realização do 32º Festival Folclórico de Barreirinha (distante 330 quilômetros de Manaus) que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 desse mês.

O deputado se mostrou satisfeito por estar contribuindo com o festival, destinando recursos financeiros para os bois Touro Branco e Touro Preto que são as estrelas da maior festa cultural do município.

“A alegria é muito grande por saber que nossa emenda parlamentar vai ajudar na realização do festival. Temos a certeza de que a festa vai muito além do aspecto sócio cultural. O evento também vai contribuir para geração de renda para a população”, salientou Tony Medeiros.

Para as agremiações receberem os recursos, um convênio foi assinado pelo prefeito do município Glênio Seixas (MDB) e os presidentes do Touro Branco Rildo Coelho e do Touro Preto, Poluber Beltrão.

De acordo com Seixas a assinatura marca o início do cronograma de repasses para o Touro Branco e Touro Preto. “ Com os recursos da emenda do deputado Tony, nosso compromisso é o de que possamos organizar o Festival Folclórico e potencializar a nossa cultura, pois o que almejamos é que a nossa festa seja reconhecida internacionalmente e eu garanto que o nosso festival será o maior e o melhor da história de Barreirinha”, disse o prefeito.

