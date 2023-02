Embratur faz substituição em marca: sai o ‘Brazil’ de Bolsonaro, entra o Brasil, com ‘s’

O Cristo Redentor será “garoto propaganda” do logo ao receber a projeção da marca

Na próxima terça-feira (14), a Embratur, presidida agora por Marcelo Freixo, vai relançar a marca Brasil, com “s”, criada no primeiro governo Lula e abandonada pelo governo Bolsonaro, que a trocou pela marca “Brazil – visit and love us” (é o cacete!).

Aliás, o Cristo Redentor será “garoto propaganda” do logo ao receber a projeção da marca. O mesmo será feito no Museu do Estado, em Belém (PA), cidade candidata a sediar a Cop 30, em 2025, além das Torres de TV, em Brasília.

Com informações da coluna de Ancelmo Gois / O Globo