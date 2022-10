Embaixadora da Suécia participa de ação ambiental no Igarapé do Gigante, em Manaus

A Embaixada da Suécia no Brasil e o Consulado da Suécia em Manaus realizaram na manhã de hoje (14), plogging – ação que integra atividade física ao ar livre, com a limpeza e coleta de resíduos – nas margens do Igarapé do Gigante, na zona Oeste de Manaus,

A ação contou com a participação da embaixadora da Suécia, Karin Wallensteen, além de representantes do corpo diplomático, de entidades não-governamentais, professores da Universidade Nilton Lins, e da reitora da instituição, e cônsul da Suécia na cidade, Gisélle Lins Maranhão.

Resultante da palavra sueca plocka upp (recolher) e do inglês jogging (correr/caminhar), o plogging já é praticado em mais de 100 países por pessoas que recolhem o lixo que encontram quando saem para caminhar, correr ou praticar exercícios ao ar livre.

“Conseguimos mobilizar diversos segmentos da sociedade para fazer essa hélice se movimentar pois a conscientização para a sustentabilidade e para a preservação ambiental é um papel de todos e uma responsabilidade compartilhada, na qual se cada um fizer sua parte, podemos fazer a diferença em locais pontuais como em nossa região, que é fundamental para a sobrevivência do planeta”, destacou Gisélle Lins.

A embaixadora Karin Wallensteen destacou a longa história que une Brasil e Suécia e acrescentou que os países podem ensinar e aprender muito com a troca de experiências entre ambos.

“É muito importante estar no Amazonas e na Amazônia e conhecer de perto a realidade de seus moradores e toda a grandeza de sua flora e fauna e esperamos que outras ações e experiências possam ser desenvolvidas no futuro”, acrescentou a representante da Suécia.

Exposição

Durante sua passagem em Manaus, a embaixadora participou ontem (13) da abertura da exposição ‘Re:waste – Como a Suécia Está Repensando a Questão dos Recursos’, no salão nobre da biblioteca Anderson Dutra da Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras.

A exposição faz parte da ação articulada pela embaixada e pelo consulado no qual a teoria (dados e informações da mostra) e a prática (plogging) se integram para apresentar à sociedade uma sintonia voltada para o desenvolvimento, a importância e a conscientização dos processos de reciclagem e reutilização dos recursos no cotidiano.

A mostra tem entrada gratuita e seguirá aberta até o próximo dia 20 com onze quadros que apresentam como o país nórdico está repensando e promovendo o gerenciamento de resíduos com soluções inovadoras já implementadas, e outras que estão em desenvolvimento, a partir da descrição dos problemas relacionados com a circularidade dos recursos e as ações para reduzir os danos causados pela má gestão do lixo.

Com informações da assessoria