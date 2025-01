Se depender do Chico Bento, as crianças do Brasil vão começar 2025 plantando sua própria comida ! O personagem de Maurício de Sousa é o protagonista do “Guia para ter uma Horta em Casa (ou em Qualquer Lugar)”. A publicação é gratuita e está disponível no wwf.org.br/cartilhahorta – mais uma parceria da Mauricio de Sousa Produções e o WWW-Brasil.