Em última live como presidente, Bolsonaro chora e condena atos terroristas

Em sua ultima live como presidente, Bolsonaro se emocionou e chegou a chorar. Após a derrota nas urnas, Bolsonaro ficou recluso e fez pouquíssimas declarações públicas. Nesta sexta, ele afirmou que ‘foi difícil ficar dois meses calado’.

Presidente afirmou que ‘nada justifica’ tentativa de explosão de bomba nos arredores de aeroporto em Brasília

— Nada justifica, aqui em Brasília, essa tentativa de um ato terrorista, aqui na região do aeroporto de Brasília. Nada justifica. Um elemento, que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com qualquer cidadão — disse Bolsonaro.

Após sofrer a sua primeira derrota nas urnas, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo recluso no Palácio do Alvorada e evitou fazer declarações públicas. Dois dias depois da eleição, o presidente fez um breve pronunciamento no Palácio da Alvorada, agradecendo os votos e comentando protestos de apoiadores, mas sem mencionar a derrota. No dia seguinte, divulgou um vídeo em redes sociais solicitando que manifestantes liberassem rodovias.

*Com O Globo