Em programa na TV, Nicolau firma compromisso: ‘Vamos fazer uma grande transformação’

O candidato ao governo do Amazonas pela Coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade / PSB), Ricardo Nicolau, convocou a população a fazer a escolha por uma transformação viável para o estado. O pedido foi feito durante o primeiro programa eleitoral para rádio e TV, que foi ao ar hoje (26).

Ricardo Nicolau afirmou que é possível fazer as melhorias que o Amazonas precisa se a população eleger o seu projeto de governo, baseado em competência administrativa, gestão eficiente da máquina pública, transparência nos gastos e na criação de novos polos de desenvolvimento econômico para gerar empregos em todos os 62 municípios.

“Assumo aqui um compromisso: governador respeitado, Zona Franca forte, novos polos de desenvolvimento em Manaus e no interior, e o Amazonas inserido na economia do século 21. Vamos realizar essa grande transformação”, assegurou o candidato, concluindo ‘nesta eleição, vamos fazer uma escolha por avançar’.

Nós, o povo

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

O candidato lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

Com informações da assessoria