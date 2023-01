Em partida cheia de gols, Palmeiras vence Flamengo na Supercopa

A emoção do placar de Flamengo x Palmeiras repercutiu nas redes sociais na tarde deste sábado. Torcedores que assistiam à Supercopa se impressionaram com a quantidade de gols da partida e compartilharam o nervosismo com memes nas redes sociais. Após sete gols, a partida terminou com a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 4 a 3.