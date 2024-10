De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o profissional chama a atenção do SBT por ser um nome forte no mercado publicitário. Ele poderia, por exemplo, estar à frente de transmissões da Champions League ou da Copa Sul-Americana.

Leifert disse que já foi sondado por uma emissora para um novo programa de esporte, mas declinou com convite. “O que mais quero é narrar. É o que mais me empolga”, detalhou ele, em conversa com Ricco.

Recentemente, Machado confirmou que recebeu uma proposta da Record para assumir as transmissões do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. “Não há ainda nada firmado. E todas as partes envolvidas estão sabendo de todo o processo, de toda negociação”, afirmou ele, em comunicado à imprensa.

Um mês após a morte de Silvio Santos (1930-2024), o SBT atualmente vive um momento delicado na audiência e no faturamento. Conforme antecipado pelo Notícias da TV, a emissora teve uma queda nas receitas com publicidade . A rede arrecadou R$ 1,149 bilhões com anúncios – valor 5% inferior ao ano passado (R$ 1,209 bilhão).

Desde então, a empresa perdeu alguns nomes fortes, como o diretor de planejamento de programação, Murilo Fraga. Ele pediu para sair e alegou que “não estava mais feliz” no cargo após 15 anos.

A diretora comercial Luciana Valério e o diretor Ariel Jacobowitz, que esteve à frente do Programa Eliana (2009-2004), também deixaram os seus postos. A apresentadora Regina Volpato já avisou que fica no Chega Mais até dezembro por questões pessoais.