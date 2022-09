Em Manaus, serviços de limpeza ganham agilidade com novos equipamentos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), segue atuando em ruas, praças, avenidas e praias para deixar a cidade mais limpa. O serviço de limpeza ganhou novos aliados na capital amazonense e, neste sábado, 17/9, foi o dia de testar a vassoura mecânica e a moto tipo triciclo, equipamentos modernos que proporcionam mais agilidade e eficiência na execução dos trabalhos.

Para o subsecretário de operações da Semulsp, José Rebouças, que acompanhou os testes dos equipamentos no calçadão da Ponta Negra, zona Oeste, a cidade fica muito mais limpa.

“Essa é a determinação do nosso prefeito David Almeida, cuidar de nossa cidade. Então, estamos renovando os nossos equipamentos e dando uma varredura geral no balneário da Ponta Negra. É assim que essa prefeitura trabalha, com muita dedicação para alcançar o melhor para a nossa cidade, pois queremos que Manaus seja uma das melhores cidades em termos de limpeza”, destacou Rebouças.

Entre os equipamentos apresentados pela Murb Serviços, empresa terceirizada nos serviços de limpeza da capital, estão duas vassouras mecânicas, uma moto tipo triciclo e uma caçamba como apoio. De acordo com Rebouças, as novas varredeiras estarão operando na área da praia da Ponta Negra. O trabalho será executado de manhã cedo evitando transtornos em horário comercial.

“Os novos e modernos equipamentos proporcionam ganhos em eficiência e agilidade na rotina de limpeza, como os triciclos de praia com implementos que conseguem trafegar na areia. E a vassoura mecânica que possui escovas de sarjeta com cerdas de aço para varrição mecanizada de praças, calçadas e superfície lisa, ciclovias e logradouros”, ressalta o subsecretário.