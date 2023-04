Em Manaus, Rio Negro sobe apenas 1 metro em março, menos que em janeiro e fevereiro

Com o consolidado, março é, até o momento, o mês em que o rio menos encheu em 2023

O Rio Negro subiu apenas 1,82 metro em março, segundo dados do Porto de Manaus, divulgados na sexta-feira (31). Com o consolidado, março é, até o momento, o mês em que o rio menos encheu em 2023.

Em janeiro, dados do Porto da capital apontam que o rio subiu 2,38 metros. Já em fevereiro, as águas subiram um pouco mais: 2,40 metros.

No entanto, apesar de subir apenas 1,82 metro durante o mês de março, o rio não apresentou nenhum sinal de vazante, ou seja, as águas não recuaram em nenhum momento, e o mês fechou com o nível das águas em 25,95 metros.

Rio deve atingir cota de inundação

De acordo com o órgão, neste ano, o nível do rio pode variar entre 27,89 e 29,40 metros. As águas só atingem a cota de inundação quando ultrapassa a marca de 27,50 metros, e em 2023, a chance disso acontecer é de 97%.

Já o nível de inundação severa – que é atingido quando as águas ultrapassam os 29 metros – tem 27% de probabilidade de acontecer.

Com informação do g1-AM