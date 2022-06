Em Manaus, P&G realiza projeto que incentiva mulheres a atuarem na empresa

A multinacional P&G, com duas fábricas no Polo Industrial de Manaus (PIM), implementou o programa “Garotas Técnicas, uma experiência P&G”, com o objetivo de estimular o interesse de estudantes de cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para seguir carreira dentro da empresa.

Essa ação faz parte das iniciativas da P&G em representar a sociedade brasileira dentro de seus talentos, como hoje a companhia já tem 50% de mulheres em cargos de liderança. Em tempos de crise, a oportunidade é destaque entre meninas que ainda estão trilhando os primeiros passos da jornada profissional. O processo para ingressar no programa foi dividido em quatro etapas.

Na primeira, um time formado por colaboradoras da P&G ministrou uma palestra abordando aspectos importantes sobre a empresa e compartilhou experiências do dia a dia. Todas elas começaram como estagiárias e atualmente ocupam cargos de liderança.

Após as palestras, 69 estudantes se inscreveram no programa “Garotas Técnicas, uma experiência P&G”. Destas, 17 foram selecionadas para a imersão de quatro horas diárias na empresa.

Os critérios de seleção foram para os cursos de Eletrônica, Mecatrônica e Mecânica. “Durante esse período, elas vão participar de palestras sobre a P&G, treinamentos de tecnologias, manutenções e ferramentas. Elas também vão ter essa troca de experiência, por meio de mesa redonda, com outras mulheres que seguem carreira na empresa e conhecer as duas plantas que temos em Manaus”, explicou o gerente de Recursos Humanos da P&G no PIM, Raí Fregonesi.

As imersões começam no dia 20 de junho e seguem até o dia 24. Depois dessa fase, as selecionadas que mais se destacarem vão ter a oportunidade de fazer estágio técnico, com duração de um ano na empresa.

Oportunidade dos sonhos

Com apenas 16 anos, Ana Elisa nunca estagiou e ficou estimulada com a oportunidade. A estudante de Rede de Computadores iria participar de um processo seletivo para estágio, no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no dia seguinte ao da palestra e, mesmo assim, foi a primeira a se inscrever no programa Garotas Técnicas.

“Eu já tinha ouvido falar da P&G, mas depois de conferir a experiência das funcionárias que vieram aqui com a gente fiquei muito interessada e gostaria muito de ter a oportunidade de entrar pra esse time. Se eu passar nos dois processos seletivos que estou fazendo, certamente optarei pela P&G. A segurança de trabalhar numa empresa do Distrito Industrial de Manaus e que investe nos funcionários, e ainda estimula que mulheres façam parte da equipe é um diferencial enorme. Uma oportunidade maravilhosa para mim”, relatou a estudante.

A intenção da P&G é que o programa ‘Garotas Técnicas’ aconteça a cada seis meses, em Manaus, para que mais mulheres tenham a oportunidade de fazer parte do time da multinacional.

Com informações da assessoria