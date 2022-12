Em Manaus, drogarias divulgam horários de atendimento no período de Fim de Ano

Os dois próximos fins de semana serão de importantes comemorações. No dia 25 (domingo), comemoramos o Natal, e no dia 1º de janeiro (também domingo), a Confraternização Universal de celebração ao Ano Novo.

Os sábados que antecedem ambas as datas têm previsão de muitas festas entre os brasileiros, o que pede atenção redobrada dos estabelecimentos de saúde. Nesse contexto, o Grupo Tapajós, detentor das redes de drogarias Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma, informa que manterá seu horário padrão de atendimento em todas as unidades espalhadas pela capital.

Apenas as unidades localizadas nos shoppings e no Centro de Manaus seguirão os horários de atendimento determinado por cada estabelecimento, conforme cronograma informado pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM). Confira os horários:

Dia 24.12

Amazonas – 9h às 18h (Santo Remédio);

Manauara – 9h às 17h (Santo Remédio);

Millennium – 9h às 17h (FarmaBem e Santo Remédio);

Ponta Negra – 9h às 18h (Santo Remédio);

Grande Circular – 9h às 18h (Santo Remédio);

Sumaúma – 9h às 18h (FarmaBem);

Soberane Mall – 8h às 13h (Flexfarma);

São José – 8h às 18h (Santo Remédio);

Dia 31.12

Amazonas – 10h às 18h (Santo Remédio);

Manauara – 10h às 18h (Santo Remédio);

Millennium – 9h às 17h (FarmaBem e Santo Remédio);

Ponta Negra – 10h às 18h (Santo Remédio);

Grande Circular – 9h às 18h (Santo Remédio);

Sumaúma –10h às 18h (FarmaBem);

Soberane Mall – 8h às 13h (Flexfarma);

São José – 8h às 18h (Santo Remédio);

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento nas farmácias de shoppings também estará sujeito ao horário de funcionamento dos centros de compras. Como é feriado, alguns abrirão com horário reduzido. Outros estarão fechados.

Centro da cidade

O funcionamento do comércio no centro de Manaus também ocorrerá com base na programação da Fecomércio. Segundo a entidade, nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário deve seguir o padrão, ou seja, encerrar às 18h. Já nos dias 25 e 01, feriados, o comércio do Centro permanecerá fechado.

Nos bairros da capital, os horários de funcionamento das três redes de drogarias seguem o padrão de atendimento normal: das 7h às 23h. No caso das unidades 24h da bandeira Santo Remédio, o atendimento aos clientes seguirá sem qualquer alteração.

Com informações da assessoria