Em Manaus, Anéis Viários Sul e Leste empregam mais 9,4 mil trabalhadores

As obras de construção dos Anéis Viários Sul e Leste estão gerando 9.400 empregos diretos e indiretos, em Manaus. O investimento em infraestrutura nas duas ações é a maior intervenção urbana voltada para a mobilidade na capital e também está mudando a vida de trabalhadores, que aproveitam a oportunidade para fazer novos planos.

O ajudante de terraplanagem David Sotero, de 26 anos, agarrou a oportunidade para trabalhar na obra. Ele destaca a felicidade de estar empregado, principalmente, no momento econômico em que vive o país. “É muito bom poder estar empregado, justamente, por saber a situação que está o Brasil. Com a renda aqui da empresa, eu posso me manter, manter meu filho e até ajudar a minha mãe com o pouco que sobra. Mudou minha vida bastante, tem dado uma grande ajuda”, disse Sotero.

As duas obras são realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). As forças de trabalho das construções contemplam operadores de máquina, serventes, engenheiros, técnicos em meio ambiente, motoristas, entre outros.

Juntos, os complexos viários Anel Leste e Anel Sul proporcionarão maior fluidez no tráfego, encurtarão a distância entre as zonas da cidade, evitarão congestionamentos, reduzirão o consumo de combustível e o tempo de transporte. Os complexos também beneficiarão o Polo Industrial de Manaus, facilitando o trajeto dos veículos que saem do Distrito Industrial com destino ao Aeroporto Eduardo Gomes e às Rodovias AM-010 e BR-174.

Para o operador de trator agrícola Paulo Ricardo, que estava desempregado antes de iniciar o trabalho na construção do Anel Sul, estar atuando e gerando renda para a sua família mudou a sua vida. “Ajuda no que a gente não espera porque desempregado ninguém faz nada. Empregado a gente faz muita coisa. Só agradecer a Deus poder estar por aqui. Dá para sonhar um pouco mais. Não adianta trabalhar e não ter planos”, acrescentou.

*Com assessoria