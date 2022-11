Em Manacapuru, Idam incentiva cultura do guaraná em visita técnica com ações amanhã

Ação tem a participação da Embrapa, Comapem e Sistema OCB/AM

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), leva novos conhecimentos aos produtores rurais da região metropolitana de Manaus. Amanhã (17), extensionistas rurais realizarão uma visita técnica com Demonstrações de Métodos, sobre técnicas de colheita na cultura do guaraná, em ação na fazenda Manancial, localizada no quilômetro 69, da rodovia AM-070, Ramal do Acajatuba quilômetro 4, Ramal do Branco quilômetro 2, zona rural de Manacapuru, a partir das 8h.

As atividades serão conduzidas pelos técnicos e extensionistas rurais do Idam, Embrapa, pela agricultora familiar e proprietária do imóvel, Eliana Medeiros do Carmo, com o apoio da Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru (Comapem) e do Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil – Amazonas (OCB/AM).

A iniciativa da ação do Idam, voltada para esta cultura neste período, surgiu durante a 1ª Feira do Cooperativismo do Amazonas (Fecoop/AM), realizada de 4 a 6 de novembro deste ano, como explica o diretor-presidente do instituto, Daniel Borges.

“Nós pudemos ouvir as demandas dos participantes durante a Fecoop e, agora, vamos começar a executar as ações que combinamos para incentivar e fortalecer a cadeia produtiva do guaraná, levando capacitação e técnicas para os produtores”, afirmou.

Durante a ação, de acordo com o engenheiro agrônomo e gerente de Capacitação e Metodologia de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Idam, Pedro Chaves da Silva, técnicos extensionistas irão usar métodos para incentivar os agricultores no uso de técnicas adequadas para o aumento da produção, da produtividade e da qualidade do produto.

“O Idam tem intensificado os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), voltados para o fortalecimento da cadeia produtiva do guaraná no Amazonas, com foco na revitalização e ampliação das áreas de cultivo com uso de cultivares de boa genética e produtivas”, concluiu Chaves.

Além da visita técnica, a demonstração de método de ATER propicia a utilização de uma técnica conhecida e comprovada, para desenvolver habilidades praticando o método.

Guaraná da Amazônia

A cultura do guaraná (Paullinia Cupana) é uma planta lianescente, pertencente à família sapindaceae, originário da região amazônica. É uma cultura perene (plantas que possuem ciclo de desenvolvimento acima de dois anos); sua produção inicia aos três anos e segue produzindo até vinte anos.

Com informações da assessoria