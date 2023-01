Em livro, príncipe Harry conta que soube da morte da rainha pela imprensa

No próximo dia 10 será lançada no Brasil a autobiografia do príncipe Harry, intitulada “O que sobra”. Mas o livro teve um pré-lançamento na Espanha nesta quinta-feira.

Em mais um trecho bombástico divulgado, Harry revelou que soube da morte da avó, a rainha Elizabeth II, pela imprensa. Na época do funeral, o tablóide inglês “The Telegraph” divulgou que o rapaz não tinha conseguido se despedir da avó pessoalmente, mas só agora o príncipe confirmou a informação.

O príncipe Harry estava com a esposa Meghan Markle na Alemanha quando foi divulgado pela imprensa a piora no estado de saúde de Elizabeth II. Prontamente o rapaz pegou um jatinho rumo a Escócia, mas quando desembarcou soube pela BBC do falecimento da avó.

Mesmo assim, Harry foi até o castelo de Balmoral e sussurrou as seguintes palavras para a rainha “Espero que esteja feliz, espero que esteja com o vovô”. Ainda falando sobre a despedida da avó, o príncipe confessou que Charles III solicitou que Harry não levasse sua esposa até a Escócia.

A desculpa de Charles para o pedido foi o fato que Kate Middleton também não estaria presente, seria uma despedida muito restrita. Apesar das animosidades Harry e Meghan estiveram juntos em todas as homenagens públicas a Elizabeth II.

O casal tem dois filhos, o garoto Archie de 3 anos e Lilibeth Diana de 1 ano. O nome da menina é uma homenagem à um apelido carinhoso que a rainha tinha.

Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro. O príncipe Harry abdicou dos direitos reais no começo de 2021, por causa de divergências familiares com Meghan Markle. Mas o príncipe sempre teve muito carinho por sua avó.

Na autobiografia Harry demonstra que seus maiores problemas eram com o irmão. William teve muitos problemas de convivência com Meghan, além de outros tipos de desrespeito com o irmão Harry.

