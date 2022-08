Em Itacoatiara, Wilson destaca que obra na AM-010 já conta com 11 frentes de trabalho

Governador disse, durante comício, que população vai esquecer a antiga rodovia quando a nova AM-010 for concluída

Em comício em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) ontem (20), o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, disse que a população vai esquecer a antiga rodovia quando a nova AM-010 for concluída. A obra conta atualmente com 11 frentes de trabalho.

O evento marcou o lançamento da campanha de Wilson no município, onde o deputado estadual, Cabo Maciel, também lançou candidatura. Estiveram presentes, ainda, os candidatos à Câmara Federal Alfredo Nascimento e Saullo Viana, e o candidato ao Senado, Coronel Menezes.

“Pode passar na AM-010 agora, são 11 frentes de trabalho. A gente começa cedo e vai até 11 da noite. Vamos continuar juntos nessa caminhada para o trabalho continuar. Ano que vem vocês esqueçam definitivamente a AM-010 porque eu vou colocar uma nova AM-010, porque isso é compromisso do governador Wilson Lima e a resposta que a gente dá, para os que nos atacam, é o trabalho”, disse o governador.

Semanalmente, Wilson tem vistoriado as obras de modernização da estrada, que estão gerando mais de 8 mil empregos. Somente este ano, 100 quilômetros serão concluídos com pavimentação, drenagem, acostamentos e limpeza lateral da vegetação. Toda rodovia tem 250 quilômetros de extensão.

Por determinação de Wilson, mais de 25 quilômetros de vias da sede do município estão sendo pavimentadas. A troca das lâmpadas antigas por LED já foi concluída. No comício, ele também destacou que Itacoatiara conta com uma das 42 unidades do Prato Cheio e que mais de 6 mil famílias contam com o Auxílio Estadual permanente que injeta, todos os meses, R$ 907 mil na economia do município.

Com informações da assessoria