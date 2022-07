Em Itacoatiara, Ricardo Nicolau anuncia PL para isentar ICMS de famílias que recebem Auxílio Estadual

O deputado estadual e pré-candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), anunciou em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus), um Projeto de Lei para zerar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em todas as compras feitas pelo cartão do Auxílio Estadual. A proposta será apresentada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De acordo com o parlamentar, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Aleam, não adianta o governo do Estado dar o auxílio de R$ 150 e continuar cobrando o imposto dessas famílias.

“Isso representa 18% a mais no poder de compra de quem recebe o auxílio permanente. Se o Estado tributa essas pessoas, ele está ‘dando com uma mão e tirando com a outra’. Nossa ideia é fazer a isenção do ICMS para essas pessoas. Vamos oficializar na Aleam para que não haja incidência do imposto nas compras feitas com o cartão do benefício”, assegurou o deputado, durante entrevista a uma rádio local.

Ricardo Nicolau também defendeu que essas famílias que precisam do auxílio e que estão em situação de risco alimentar sejam melhor acompanhadas pelo governo estadual.

“É preciso trazer oportunidades para que essas pessoas possam aumentar a sua renda. Esse auxílio não consegue sustentar a alimentação dessas famílias. Então é preciso criar políticas públicas que possam gerar renda para as pessoas, coisa que o atual governo não faz”, defendeu.

Desenvolvimento para gerar empregos

Ainda de acordo com o parlamentar, o Amazonas tem potencial para ampliar sua matriz econômica, mas é preciso haver gestão eficiente nesse sentido e vontade política para mudar.

“Temos um estado rico com a população passando por necessidade. É possível usar de forma sustentável os recursos naturais para promover a bioindústria, fortalecer o turismo e, com investimento público em portos e logística, trazer mais indústrias para o Amazonas, diminuindo assim a nossa dependência dos incentivos fiscais.

*Com assessoria