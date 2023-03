Em entrevista, Papa sorri ao falar de Brasil e canta ‘Você pensa que cachaça é água’

Pontífice cantarolou marcha de carnaval durante entrevista sobre seus dez anos de pontificado. Francisco também falou de desmatamento no Brasil e disse que Lula ‘é um homem muito religioso’.

Embora com a letra errada, o papa Francisco cantarolou a marcha de carnaval “Você pensa que cachaça é água?”, durante uma entrevista publicada hoje (12).

“No Brasil, o carnaval começa já no começo do ano até a Sexta-feira Santa. Sempre penso no brasileiro, naquela música ‘eles dizem que cachaça é água, eu acho que não’, é isso que o brasileiro tem de riqueza”, respondeu.

Na entrevista, o papa revelou também que a viagem que fez ao Brasil em 2013, a primeira após assumir o pontificado, foi um dos motivos pelos quais o papa Bento XVI apresentou sua renúncia.

“Foi (uma viagem) predefinida. Além disso, um dos motivos que levaram Bento a tomar a decisão foi que ele não se sentia mais forte o suficiente para fazer aquela viagem. Então ele disse: ‘Não, eu não vou fazer essa viagem’ e por um ano anterior ele trabalhou nisso, e no dia 11 de fevereiro apresentou sua demissão”, relatou.

Francisco disse que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é “um homem religioso, daquela religiosidade que se nutria na família. Eu diria que é uma religiosidade popular elementar”.

Na entrevista ao “Perfil.com”, o papa voltou a criticar o desmatamento no Brasil, que chamou de escandaloso.

“O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza, é a segurança do futuro com o Mato Grosso. E por isso mesmo estão tão presos na exploração dos recursos naturais. O desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando a riqueza até mesmo dos pulmões da humanidade”, declarou.

Com informações do g1