Em entrevista, George Lins destaca pautas envolvendo saúde, segurança e economia

Em entrevista à rádio Rádio Rios FM, na manhã desta segunda-feira (17/03), o deputado Dr. George Lins (União Brasil) destacou as principais pautas levadas à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) no primeiro bimestre de seu mandato. Para o programa Jornal da Rios, o deputado defendeu a interiorização da medicina especializada, a segurança nas escolas e a exploração sustentável do potássio no interior.

Na abertura do programa, o deputado ressaltou seu Projeto de Lei (PL), que propõe a Campanha Escola Mais Segura nas unidades de ensino do Amazonas. O Projeto prevê um ciclo de palestras, fóruns e seminários nas escolas para tratar de prevenção contra atentados em ambientes escolares, pedofilia, suicídio, bullying e uso de drogas.

“Essa questão da segurança nas escolas tem causado um certo terror em todos nós. Sou um defensor da segurança armada nas escolas, mas também precisamos tratar a origem do problema. Acredito que é importante termos uma abordagem psicossocial nas escolas, inclusive protocolei um projeto de lei para que nós tenhamos uma campanha de conscientização envolvendo toda a comunidade escolar, incluindo os pais”, disse o deputado para a rádio.

Sobre novas matrizes econômicas, Dr. George Lins falou das potencialidades das minas de potássio nos municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte. Segundo o parlamentar, as reservas de potássio do Amazonas perfazem o total de 3,2 bilhões de toneladas, sendo o potássio um dos minerais que compõem a fabricação de fertilizantes (junto com fósforo e nitrogênio).

“O Brasil importa, atualmente, mais de 95% do potássio do mercado internacional para atender as demandas da indústria nacional de fertilizantes. Com a exploração das reservas aqui do Amazonas, nós poderemos sair da condição de importador para e exportador, gerando também emprego e renda para o interior do nosso estado”, disse Dr. George Lins ao ser questionado sobre ações para diversificar a matriz econômica do Amazonas.

Focado também nas pautas interioranas, o deputado destacou seu compromisso em ajudar a solucionar os problemas relacionados à saúde dos municípios mais longínquos da capital. “Eu tenho conhecimento de causa sobre as dificuldades que o povo do interior enfrenta. Nos últimos quatro anos, eu percorri o interior realizando mutirões de cirurgias. Estamos falando de um estado com dimensões continentais em que a logística é muito ruim. Então, se o cidadão adoece, para trazê-lo para a capital ou é pelo rio ou pelo ar, mas pelo ar é muito caro. A solução para esse gargalo é a interiorização da medicina especializada”, finalizou o deputado.

A entrevista completa pode ser visualizada no Youtube, no canal da rádio Rios FM.