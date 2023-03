Em entrevista, Diego Afonso detalha linhas de investigação da CPI da Águas de Manaus

Vereador é o presidente da comissão que vai apurar possíveis irregularidades cometidas pela concessionária

O vereador Diego Afonso (União Brasil) participou do programa “CM7 no Ar”, na manhã de hoje (18), onde falou sobre as principais linhas de investigação que conduzirão os trabalhos da Comissão Especial Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus, que vai apurar possíveis irregularidades cometidas pela concessionária.

O parlamentar é o presidente da CPI e, na próxima segunda-feira (20), devem ser anunciados o vice-presidente e o relator da comissão.

Segundo o vereador, a CPI terá uma média de duas reuniões por semana. Serão investigadas possíveis práticas abusivas cometidas pela Águas de Manaus, como cobranças irregulares da taxa de esgoto em áreas onde não há prestação deste serviço, além de denúncias referentes à suspensão de serviços sem aviso prévio.

“São diversos fatores, e a comissão especial vai se debruçar em cada cláusula do contrato de concessão pública. Um dos nossos principais focos será a taxa de esgoto, pois a população está pagando uma taxa, que eu considero abusiva, de um serviço que não existe em muitas áreas. Será analisado cada caso, cada denúncia, para dar uma resposta à população”, afirmou.

A CPI também irá apurar denúncias sobre o recapeamento precário em áreas onde foram realizados serviços pela concessionária de água, bem como a destruição de calçadas.

“Existem metas contratuais de cada cláusula, e a empresa, em todas as apresentações que ela fez, não vem cumprindo com essas metas. São situações que vão de recapeamento, em que a prefeitura executa o serviço e a companhia de água realiza intervenções e deixa as vias todas estouradas, causando mais transtornos à população”, ressaltou Diego Afonso.

Com informações da assessoria