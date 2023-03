Em entrevista, Thaysa Lippy destaca proposituras voltadas aos direitos das mulheres

A vereadora afirmou que já apresentou mais de 600 proposituras durante os dois anos de mandato

Em entrevista ao programa ‘Câmara é Notícia’ – frequência 105,5, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã de hoje, dia 8 de março, a vereadora Thaysa Lippy (PP) fez um balanço de suas proposituras e ações voltadas às mulheres, e destacou a lei nº 3.015/2023, de sua autoria, que dispõe sobre a campanha de combate à importunação sexual nas principais avenidas destinadas a lazer esportivo de Manaus.

Thaysa Lippy falou também sobre a importância das políticas públicas voltadas para as mulheres ao trazer importantes proposituras nos primeiros meses do seu primeiro mandato. Ela destacou um importante projeto de sua autoria, que foi vetado pelo Executivo Municipal, que foi a reserva às mulheres em situação de violência doméstica e familiar ao menos 5% das vagas de emprego nas empresas que possuem contratos com o poder público municipal. “Infelizmente, o nosso projeto não foi sancionado pelo prefeito”, frisou.

Outro PL em destaque proposto pela vereadora é o projeto que veda a denominação de logradouros com nomes de pessoas que tenham sido condenadas por crimes contra a mulher. Esse PL segue em análise nas comissões técnicas da Casa Legislativa.

Já a lei de importunação (nº 3.015/2023), a vereadora explicou que ela tem por objetivo erradicar a prática de atos libidinosos contra os esportistas que praticam atividades físicas nas avenidas públicas de Manaus. Thaysa Lippy conta que recebeu, em seu gabinete, denúncias de mulheres que passaram por situações constrangedoras de serem provocadas na rua por homens que trafegam nas avenidas destinadas a corridas de Manaus, gerando a sensação de insegurança.

Na entrevista, a vereadora também apontou dados alarmantes sobre os casos de violência no país contra as mulheres. Segundo ela, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, ao longo da vida, uma em cada três mulheres, cerca de 736 milhões, é submetida à violência física ou sexual por parte de seu parceiro ou violência sexual por parte de um não parceiro. Há outros dados que informam que mais de 3 casos de perseguição de mulheres são registrados no Brasil.

Ainda na entrevista, a vereadora disse que acredita que as mulheres precisam ter a iniciativa de querer participar da política ativamente. “A mulher mais forte apanha do homem mais fraco. É uma questão fisiológica, né? Nós somos muito vulneráveis. Então, se a gente não buscar se ajudar e se juntar ali para garantir os nossos direitos, para brigar, para tomar posse de um poder que já é nosso”, enfatizou.

Ao final da entrevista, Thaysa prestou homenagem às mulheres parabenizando com uma mensagem. “Eu desejo para todas nós mulheres um feliz Dia das Mulheres. Hoje, não é só um dia, mas também um dia de reflexão por toda a nossa luta, por direitos, por respeito principalmente. E se você é vítima de violência doméstica, denuncie para que a gente possa sempre nos proteger, eu tenho certeza aqui que juntas nós chegaremos longe”, concluiu.

