Em encontro com 600 idosos, Wilson Lima recebe apoio de grupos da terceira idade

Candidato à reeleição participou de café da manhã com idosos de Manaus e da região metropolitana

Cerca de 600 idosos integrantes de grupos da capital e região metropolitana de Manaus declararam hoje (17), apoio à reeleição de Wilson Lima (União Brasil) para novo mandato como governador do Amazonas. Wilson participou de um café da manhã com os idosos no Atlético Rio Negro Clube, no Centro, zona sul da cidade, onde foi calorosamente recebido.

“Todas as vezes que a gente está do lado de um idoso, pelo menos eu sou assim, eu enxergo a minha avó, que viveu até os 93 anos; enxergo a minha mãe, que tem 73 anos; e eu trabalho e torço para que um dia eu também possa chegar lá. É muito revigorante começar o dia com vocês, com essa animação. Quando vejo a disposição de vocês, as minhas energias se renovam”, disse Wilson.

“Isso é resultado desse trabalho dos assistentes sociais, de psicólogos, professores de educação física, fisioterapeutas e todos os profissionais que estão aqui. Contem sempre comigo para a gente continuar fazendo esse trabalho”, completou o governador.

Os grupos de idosos participam de projetos lançados por Wilson Lima, como o Saúde do Idoso Ativo e o Ônibus do Idoso.

“A gente agradece muito ao Wilson Lima. A gente já estava há três anos sem esses projetos, a gente trabalhava com nosso próprio suor, cada um ajudava com a quantia que podia, para não deixar os grupos pararem. Os nossos grupos de idosos, que são mais de 60, estão com o governador Wilson Lima”, declarou a aposentada Maria Auxiliadora Pereira, 68, que integra um grupo de idosos do bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus.

Outros projetos

Entre as ações implementadas por Wilson Lima para a terceira idade, também está o programa Idoso Empreendedor, lançado em julho de 2021. O programa oferta microcrédito para que idosos de baixa renda, com idade igual ou superior a 60 anos, possam iniciar ou ampliar os próprios negócios.

Só neste ano, de fevereiro a junho, mais de mil idosos buscaram atendimento pelo programa.

Wilson também ampliou o Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic), que garante direitos a esse público, para municípios estratégicos, como Parintins, Maués, Humaitá, Tefé e Tabatinga.

Além disso, atualmente cerca de 3 mil idosos são atendidos nos 7 Centros Estaduais de Convivência da Família, com atividades nas áreas de assistência social, esporte, lazer, cultura e saúde, com ações do projeto RespirAR.

“Ele é um bom governador para nós, pretendemos elegê-lo para que tudo continue. Nós só temos a agradecer ao nosso governador e a toda a equipe que está aí. O grupo Amigos da Cachoeirinha é Wilson Lima”, afirmou Rosely Bastos, 74.

Wilson também sancionou, em abril deste ano, a lei que institui a campanha de inclusão digital destinada à pessoa idosa. Os idosos contam, ainda, com cursos de capacitação em áreas como artesanato, música e idiomas, por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

Com informações da assessoria