Em Carauari, Eduardo Braga anuncia novo Auxílio estadual em comício com populares

A recepção calorosa iniciou no aeroporto e se estendeu até a orla, onde foi realizado o comício

A população de Carauari, município localizado a 787 quilômetros de Manaus, concentrou-se no aeroporto municipal Rosemiro Alves da Silva, ontem (2), para receber o candidato ao governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB, PSD e a federação PT, PC do B e PV), senador Eduardo Braga (MDB).

Ao som de “É o Eduardo, é o Eduardo, o nosso governador”, os carauarienses percorreram as principais vias do município ao lado do candidato do 15, de candidatas a deputadas federais, Viviane Lima (MDB) e Vanessa Grazziotin (PCdoB) e do candidato a deputado estadual, Jesus Alves (MDB). O prefeito de Itamarati, João Campelo (MDB), juntamente com o ex-prefeito da mesma localidade, Antônio Maia também prestigiaram o evento.

O casal Bruno Ramalho (MDB) e Sílvia Ramalho, prefeito e a primeira-dama, estavam animados no palco, próximo a apoiadores e populares, que se comprimiu para dar às boas-vindas. “Reuni todos vocês, que estão aqui por livre e espontânea vontade, para dizer o porquê de eu estar com Eduardo Braga. Estou apoiando o Eduardo porque aprendi com minha mãe a ser grato pelas coisas boas. No período da Covid-19, o senador destinou R$ 5 milhões para que a nossa prefeitura pudesse salvar vidas. Aqui, o número de pessoas mortas, 56, foi bem menor do que em outros municípios do Amazonas, onde morreram 400, 800 pessoas desta doença tão maligna”, destacou Bruno Ramalho ao elogiar a ação imediata do senador.

O prefeito também ressaltou o olhar sensível de Braga para com a cidade, que, atualmente, conta com cerca de 30 mil habitantes. “E não foi apenas isso, Eduardo Braga, como governador, como senador, sempre olhou para Carauari com muito carinho e respeito. Ele nos ajudou na pavimentação de ruas, na construção de quadras. Ele também criou a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) para preservar a floresta, sem esquecer das necessidades de quem mora na área ou em suas proximidades”, disse o prefeito Bruno.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” reafirmou, em Carauari, o compromisso de priorizar a necessidade emergencial do povo. “O governo federal aprovou um auxílio de R$ 600 apenas até o final do ano. O presidente Lula garantiu a continuidade deste auxílio no próximo ano em caráter permanente. No governo do estado, pretendo elevar o valor do auxílio, que se chamará Novo Cidadão, para R$ 500. Juntos, Lula e Eduardo irão garantir R$ 1.100,00”, afirmou Eduardo Braga.

Com informações da assessoria