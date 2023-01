Em Canutama, equipes do Idam destacam cadastramentos e orientações em visita a produtores

A equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), do Posto Avançado de Açuanópolis, no sul de Canutama (distante 619 quilômetros de Manaus), realizou ações de campo nas Comunidades Olho D’água e Linha 17, em visitas a diversos agricultores com o objetivo de conscientizá-los sobre a necessidade de estarem com toda a documentação em dia, para que possam ter acesso às políticas públicas voltadas ao Setor Primário.

Entre as principais necessidades está o Cadastro Ambiental Rural (CAR), primeiro e mais importante dos documentos, que viabiliza benefícios como, por exemplo, a Carteiras do Produtor Primário (CPP), que dá direito à isenção de impostos e descontos na aquisição de insumos, maquinários, além de permitir participação em chamadas públicas para venda de alimentos.

Os trabalhos conduzidos pelos engenheiros florestais Nanci Reis e Lucas Lenci, entre os dias 9 e 13 de janeiro, atenderam a uma demanda reprimida da região, que só ganhou um posto do Idam no mês de setembro de 2022.

“Essa região fica menos distante da cidade de Humaitá do que da sede do município de Canutama, por isso muitas famílias ficaram sem atendimento e com demandas reprimidas. Agora que esse escritório foi criado justamente para encurtar essas distâncias, estamos indo até eles e convencendo-os de que eles têm direitos, mas precisam preencher alguns requisitos”, explica Nanci.

Para o Lucas Lenci, muitos agricultores foram obrigados a trabalhar sem ter o CAR, porque era muito difícil conseguir esses atendimentos e o deslocamento até a sede de Canutama era muito dispendioso.

“Eles simplesmente trabalharam sem usufruir o que eles têm direito. O que estamos tentando corrigir é justamente essa lacuna que existia e que não existe mais, pois o governador Wilson Lima autorizou a criação de mais um escritório justamente para atendê-los. O que era mais difícil, já está resolvido e agora precisamos deles”, pontuou.

Com a situação documental resolvida, os agricultores comprovam a atividade rural e passam a receber a assistência do Idam (mudas e sementes, por exemplo), emitir nota fiscal dos produtos comercializados, comprar o que precisam gastando menos e, consequentemente, tendo mais qualidade de vida”, explicou Lucas.

Orientação técnica

Para Sandra Maria de Aguiar e Salvador Gonçalves de Aguiar, produtores de hortaliça, a visita do Idam à comunidade foi de extrema importância.

“Ficamos muito felizes com as informações que recebemos. Despertou a esperança de termos melhores lucros na nossa produção sustentável. Os técnicos do Idam nos auxiliam em como produzir mais, com maior qualidade, preservando a floresta e agora com a documentação. Só temos a agradecer”, ressaltou Sandra.

“Descobrimos que temos direitos e acesso a esses direitos. Assim podemos pensar na mecanização e outros programas que vão nos ajudar a termos melhores resultados. Temos a esperança de que a nossa comunidade seja abençoada por todos estes projetos que o Idam tem para nos oferecer”, finalizou Salvador.

Posto Avançado

O posto avançado do Idam no sul de Canutama, fica localizado na Comunidade Açuanópolis, do lado direito da rodovia BR-319, sentido Porto Velho. O início das atividades foi em setembro de 2022. Em pouco mais de 100 dias, a unidade cadastrou e entregou 165 Cartões do Produtor Primário. Em ações integradas, fez mais de 50 novos Cadastros Ambientais Rurais e retificou 87.

Com a elaboração de projetos, beneficiou 25 famílias voltadas para Pró-mecanização dos trabalhos e a utilização de 330 toneladas de calcário para o plantio de açaí e café, totalizando 110 hectares de terra.

Ao todo, nesse curto período, foram entregues 450 mudas de cítrus, 181 quilos de sementes de açaí para terra firme, 60 kits de sementes de hortaliças e 1.500 pintos.

“A nossa presença junto aos produtores familiares é fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura e demais atividades. Nunca houve tantos investimentos e é por isso que, assim como os agricultores, nós também estamos empolgados com esse novo momento”, finaliza Marcos Chíxaro, Gerente da UnLoc.

Setor Primário

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do Setor Primário, com atendimento focado nas pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no estado do Amazonas. Está presente em todos os municípios do estado.

O escritório do Idam central funciona no bairro Japiim, zona sul de Manaus, ao lado do campo da Ulbra, e o atendimento ao público é realizado na Unidade Local de Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, quilômetro 17 – Santa Etelvina, próximo à barreira da cidade.