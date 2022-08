Em caminhada, Humberto Michiles destaca projeto para construção de 10 mil casas

Moradores do bairro Armando Mendes receberam o candidato a vice-governador pela Federação PSDB-Cidadania

O bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus, erguido pelo ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) na década de 1980, recebeu, no fim da tarde de hoje (29), a “Caravana do Negão”. Durante a caminhada pelas ruas do bairro, o candidato a vice-governador Humberto Michiles (PSDB) garantiu aos moradores a proposta de Amazonino em retomar o programa de habitação popular com a construção de 10 mil casas.

A caminhada da “Caravana do Negão” contou com a participação do candidato a deputado federal, vereador Amom Mandel (Cidadania), e do candidato a deputado estadual Hudson Jorge (PSDB), além de ativistas e lideranças comunitárias.

“O Negão tem compromisso com obras, com casas, com emprego, com saúde e com segurança. Ele vai cuidar do povo. Peço que vocês transmitam a toda a Zona Leste, ao bairro Armando Mendes, que foi fundado e criado por Amazonino; que o Negão vai garantir aos cidadãos o direito de terem uma casa própria. Ele fez no passado, como, aqui, no Armando Mendes, que era uma ocupação e ele transformou em um bairro novo, dando dignidade aos moradores”, comentou Humberto.

O candidato a vice-governador reiterou ainda que Amazonino Mendes, a partir de janeiro de 2023, vai aumentar para R$ 450 o valor do auxílio estadual e garantir, em lei, um adicional para as mães chefes de família. “O Amazonino vai governar, sobretudo para as mulheres. Às vezes, temos mulheres que são arrimos de família, obrigadas a sustentarem seus filhos sozinhas, muitas vezes abandonas pelos maridos ou até mesmo viúvas. Essas mulheres guerreiras terão um adicional e uma cesta básica para diminuir o seu sofrimento”, declarou.

Witney Araújo, cabeleireira, moradora do bairro Armando Mendes, disse que irá votar no Amazonino em gratidão por tudo que o ex-governador fez pela sua comunidade e pelo estado amazonense. “Minha vó ganhou uma casa na gestão de Amazonino. Ele distribuiu muita casa no Armando Mendes. O Amazonino merece governar o Amazonas novamente”, disse a cabeleireira.

Com informações da assessoria