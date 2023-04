Em Brasília, Wilson Lima e embaixador da Áustria discutem parceria em energias renováveis

Governador do Amazonas vai ao país europeu conhecer ações estratégicas na área de energia sustentável

O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu hoje (26) com o embaixador Stefan Scholz, na sede da embaixada austríaca, em Brasília, para tratar de projetos da área de geração de energia renovável. O governador foi convidado para conhecer os projetos realizados no país que já manifestou a intenção de firmar parcerias com o Governo do Amazonas.

“Além dos investimentos com recursos do Estado, a gente tem buscado parcerias para atrair o olhar de investidores estrangeiros, principalmente, na área da sustentabilidade. Essa nossa ida à Áustria é para conhecer projetos da iniciativa privada e do governo austríaco voltado para isso. A gente entende que esse é o caminho, inclusive pensando sempre nos povos da floresta”, afirmou Wilson Lima.

Wilson Lima esteve acompanhado dos secretários de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e de Relações Federativas e Internacionais, Inês Carolina Simonetti, além do deputado federal Amon Mandel.

No encontro, o governador destacou ao embaixador as iniciativas do Estado do Amazonas em busca de investimentos, especialmente, voltados à energia renovável e comentou sobre sua ida ao país europeu no início de maio.

Agenda na Áustria

Wilson Lima estará em Viena, capital austríaca, para visitar a Fábrica da Energy GMBH, de montagem de módulos de energia flutuantes, que já beneficia comunidades ribeirinhas; além de audiência com a área de meio ambiente do governo austríaco e assinaturas para ações bilaterais na área de tecnologia e pesquisa em energia limpa.

Com informações da Secom