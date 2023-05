Em Alvarães, feirantes de produtos regionais da ADS são beneficiados com crédito rural

Recursos de R$ 100 mil vão contemplar um grupo de 13 produtores rurais do município

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em parceria com Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), beneficiou ontem (27), com crédito rural três, de um total de 13 produtores requerentes, das Feiras de Produtos Regionais da agência, no município de Alvarães ( a 533 quilômetros de Manaus).

A ação contou também com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam). A Afeam destinou aproximadamente R$ 100 mil reais, para atender cerca de 13 feirantes, que poderão acessar o crédito.

Juciele Corrêa, produtora rural, foi uma das beneficiadas com o crédito. Ela destacou que o financiamento chegou em boa hora. “Fui beneficiada pela ADS em parceria com a Afeam e Idam, e esse financiamento vai contribuir com meu trabalho na roça, na minha plantação. Eu agradeço o Governo do Amazonas”, comentou.

O Chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (DNAP) da ADS, Edson Luniere, destacou que o recurso já está na conta dos contemplados. “Nós estamos aqui com a equipe da ADS trazendo oportunidades e possibilidades que vão gerar renda, alternativa de recurso que volta para o município, além de linhas de crédito pela AFEAM destinadas aos feirantes da ADS, aprovados para receber o benefício”, destacou.

1ª Feira do Empreendedorismo

A ADS, participa, no município de Alvarães, da 1ª Feira do Empreendedorismo e da Agricultura Familiar, realizada em consonância com a Festa do Divino Espírito Santo. O evento iniciou na sexta-feira (26/05) e segue até segunda-feira (29/05).

O município foi contemplado com o kit feira, sendo 15 tendas de três metros quadrados; três expositores de pescado; 60 jogos de mesa com cadeiras; e cinco balanças.

Com informações da ADS