Em Alvarães, curso promovido pela Ciama incentiva gastronomia com pratos à base de açaí

O curso beneficiou diretamente 30 empreendedores, merendeiras e produtores locais

Quitutes salgados com recheio de pirarucu, risole, coxinha, pão, cupcake, brigadeiro, bombons e outras delícias preparadas com o açaí como matéria-prima principal estão fazendo sucesso no município de Alvarães (distante 537 km de Manaus), o 4º maior produtor do fruto no Amazonas.

Estes produtos estão sendo comercializados durante a ‘Festa do Divino’, o maior evento da cidade, depois do curso de gastronomia com açaí, oferecido pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), na semana passada, para 30 pessoas, entre eles agricultores, merendeiras e empreendedores locais.

Segundo o secretário municipal de Produção Rural de Alvarães (Sempror), Edirlan Litaiff, apesar de ser grande produtora do fruto, a região, ainda concentra seus esforços apenas na produção do vinho. Hoje, a prefeitura é responsável pela aquisição da maior parte da produção de açaí dos produtores rurais e batedores locais para utilizar na merenda escolar.

“Nossa produção é grande, precisamos estimular a agregação de valor e o empreendedorismo aqui na região e, pensando nisso, solicitamos a vinda deste e outros cursos voltados à inovação na cadeia produtiva do açaí no nosso município”, disse.

Segundo o secretário Edirlan, além de incrementar o que já é servido na merenda escolar, oferecendo aos alunos novas opções e variações do cardápio, as novas receitas também serviram para empreendedores locais iniciarem um novo negócio com a comercialização de pratos diferentes e atrativos para a população.

Instrutora do curso, a gastrônoma e nutricionista Liete Lima, da Ciama, faz uma avaliação positiva da aceitação do público às novas receitas. “Logo que cheguei ao município, pude perceber que o consumo do açaí já faz parte do hábito alimentar da população, mas eles são acostumados a consumir somente com a adição de farinha ou tapioca. As variações do uso do açaí na culinária se tornaram um atrativo para o estande das Delícias, que, já no primeiro dia, esgotou as vendas dos produtos”, conta a instrutora.

Para a dona de casa, Cleuza Silva, de 28anos, o curso foi uma oportunidade de aprender a elaborar produtos novos e uma opção de fonte de renda. “Eu estava desempregada, mas agora vou trabalhar com os produtos do açaí, porque é uma novidade e vejo como um excelente negócio para comercializar aqui na cidade, junto com minhas irmãs que também realizaram o curso”, declarou.

Com informações da Ciama