Elon Musk é o homem mais rico do mundo com patrimônio que ultrapassa R$ 1,1 trilhão

Conheça o enorme patrimônio do poderoso Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e do Twitter, atual X

Elon Musk, 52 anos, é a pessoa mais rica do mundo em 2023. O empreendedor sul-africano – com cidadanias canadense e norte-americana – é conhecido mundialmente por ser dono da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter). Embora seja uma figura de fama planetária, nem todo mundo sabe a quantia exata do enorme patrimônio do bilionário.

Desde 1987, a revista Forbes tem acompanhado os bilionários do mundo. Este ano, foram identificadas 2.640 pessoas com fortuna de bilhão. A lista com o patrimônio dos super-ricos é atualizada diariamente. Os valores mencionados nesta matéria são de novembro de 2023.

Durante a maior parte do ano, o bilionário francês do setor de luxo Bernard Arnault foi considerado a pessoa mais rica do mundo, no entanto, isso mudou em 8 de junho de 2023, quando Elon Musk retomou o posto de número um do mundo.

Qual é a fortuna atual de Elon Musk?

Segundo dados da Forbes, Elon Musk acumula um patrimônio de cerca de US$ 227 bilhões, o equivalente a R$ 1,1 trilhão pela cotação atual. Parte da riqueza dos bilionários está investida em ações das empresas que fundaram. Os preços das ações flutuam rotineiramente, então esses patrimônios líquidos podem mudar diariamente.

Por que o Elon Musk é tão rico?

A riqueza de Musk vem de suas atuações em diversas áreas, como produção de energia limpa, internet, desenvolvimento de projetos aeroespaciais, inovações automobilísticas, pesquisas na área de inteligência artificial e neurotecnologia.

Trajetória do bilionário antes de liderar essas empresas

Elon Reeve Musk nasceu em 1971, na cidade de Pretória, na África do Sul. Desde criança, o empreendedor sempre teve o desejo de inventar coisas – ele tinha uma paixão por ficção científica. Aos 12 anos de idade, ele programou e vendeu um jogo de computador por 500 dólares.

Antes de completar 18 anos, Musk se mudou para o Canadá. Seis anos depois, em 1984, o jovem se mudou aos Estados Unidos. Ele formou-se em física, possuindo também graduação em economia. Seu primeiro grande negócio foi o Zip 2, uma plataforma online de jornais que foi vendida por 300 milhões de dólares em 1999. Desde então, Musk se aventurou em várias ideias e obteve sucesso em diversas delas.

Quem são as pessoas mais ricas do mundo?

1. Elon Musk (Tesla, SpaceX e X)

2. Bernard Arnault (LVMH)

3. Jeff Bezos (Amazon)

4. Larry Ellison (Oracle)

5. Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

6. Mark Zuckerberg (Facebook/Meta)

7. Bill Gates (Microsoft)

8. Larry Page (Google)

9. Steve Bellmer (Microsoft)

10. Sergey Brin (Google)

Com informações do Terra