Elenco da série dos Mamonas Assassinas inicia turnê de shows em homenagem à banda

O elenco da vindoura série “Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe” começa uma grande turnê neste sábado (20/5) em Salvador, Bahia, com um show em homenagem ao grupo, cujos integrantes morreram em março de 1996 em um acidente aéreo. Além de shows no Brasil, os atores ainda devem se apresentar em Portugal e Estados Unidos.

O projeto teve sua pré-estreia no dia 16 de maio, quando o grupo realizou um pocket show no Shopping Center 3, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O repertório reúne diversas músicas icônicas dos Mamonas, como “Pelados em Santos”, “Robocop Gay” e “Vira-Vira”. O grupo promete luzes, telas de LED, pirotecnia, canhões de mamonas e holograma em homenagem ao vocalista Dinho. Além disso, a apresentação deve trazer de volta o visual único da banda e a clássica Brasília Amarela.

A série da Record TV ainda não tem previsão de estreia, mas também virar filme. A biografia não será focada na tragédia, e sim nas aventuras que os músicos viveram antes de formar a banda. O elenco é composto pelos atores Beto Hinoto, Robson Lima (“Via Pública”), Rhener Freitas (“O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”) e Adriano Tunes (“Home Office”). Eles interpretam, respectivamente, Bento, Júlio, Sérgio e Samuel. O elenco se completa com Ruy Brissac (“Self: Canta Comigo”), que interpreta novamente Dinho após viver o papel na peça teatral “Musical Mamonas”, entre 2016 e 2017.

Para completar, o CEO da marca Mamonas Assassinas Jorge Santana é primo de Dinho e um dos produtores do projeto. Além disso, o ator Beto é sobrinho de Bento.

As gravações ocorreram majoritariamente em Guarulhos (SP), onde a banda se formou.

Segundo Ruy, o objetivo dos shows não é imitar os Mamonas, e sim “levar ao público a energia deles”. “É uma honra interpretar Dinho de diferentes formas. Sou muito parecido com ele, na forma de viver, fazer piadas, acreditar no sonho. Eu me identifico muito! Nunca busquei copiá-lo, e, sim, transmitir a energia dele”, disse Brissac, em entrevista ao jornal Extra.

Em junho, a turnê percorre os municípios de São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, respectivamente nos dias 7, 11 e 21. Ainda não há datas para os shows em Portugal e nos Estados Unidos.

Já a série/filme “Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe” só deve ser lançada em 2024.

*Com informações de Terra