Ei, Manaus! Quem te viu, quem te vê, hein?

Como Manaus cresceu, se desenvolveu e está ainda melhor…

Mas também…com esse calor, povo forte e trabalhador, tantas tradições e agora os investimentos, a cidade está “até o tucupi de beleza”.

Após tantos desafios e dificuldades, Manaus se reergueu e está se transformando em uma nova cidade, com mais saúde, educação, infraestrutura e oportunidades para quem vive e faz parte da sua história.

Os investimentos estão por todos os lados. São mais de 1.700 vias revitalizadas, dentro e fora dos bairros. Comunidades que não recebiam ações de infraestrutura há anos, hoje oferecem melhores condições de vida a seus moradores, com asfalto, iluminação a LED e a oferta de serviços públicos regularizada.

Na educação o salto é gigante. Além de mais professores convocados para ampliar a qualidade do ensino na rede, dezenas de escolas estão sendo construídas, reformadas, ampliadas ou revitalizadas. Professores e demais profissionais da área ganharam reconhecimento com aumento salarial e o pagamento de progressões por tempo de serviço e títulos conquistados em suas formações.

A saúde é um orgulho só. É pela terceira vez seguida apontada como a melhor capital do país no Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde que avalia o desempenho dos serviços ofertados pelos municípios na Atenção Primária à Saúde (APS).Têm ainda as obras de construção, reformas e revitalizações de Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

As mudanças são para melhor e perceptíveis no dia a dia. Gradativamente, a gestão vem entregando as novas feiras e mercados da cidade. As estruturas anteriores não viam reformas há décadas e vêm recebendo agora reestruturação completa, com a valorização dos espaços, mais conforto e comodidade aos trabalhadores e à população. Agora é tudo isso!

Por onde se passa, “é beleza que não acaba mais”. Revitalizadas, as praças voltaram a ser ocupadas e hoje deixam a cidade mais colorida e viva. A cultura está nas ruas, com a realização de festivais e eventos populares para todos.

A cidade vem respirando inovação, incentivando empresas e o empreendedorismo, fomentando o mercado de turismo com eventos esportivos, de valorização da região e seus atrativos naturais.

Manaus está “até o tucupi” de investimentos e oportunidades. E isso é só o começo do quem vem por aí!

Feliz 353 anos Manaus!