Os cursos técnicos vêm ganhando destaque como uma alternativa estratégica para quem busca qualificação profissional rápida e inserção no mercado de trabalho. Além de oferecerem habilidades práticas e alta empregabilidade, essas formações também se mostram como uma base sólida para quem planeja seguir para uma graduação. Segundo o Censo Escolar 2023, a educação profissional foi a modalidade que mais cresceu no Brasil , com 2,41 milhões de matrículas nas redes pública e privada, naquele ano.

“A administração sempre foi um ramo que eu quis migrar, tanto que hoje eu sou comprador em uma grande rede de restaurantes aqui da região Norte. Eu consegui me promover através da minha graduação e pelo conhecimento que obtive no curso técnico. Foi por esse motivo que eu escolhi fazer primeiro o técnico, porque a duração é mais curta e você já tem ali os primeiros conhecimentos daquilo que você realmente quer e almeja na sua vida profissional”, comenta.

“O conhecimento técnico me permitiu iniciar a minha vida profissional na área contábil. A graduação serviu para ampliar meus conhecimentos, uma vez que eu já estava atuando. A graduação também me abriu novas portas técnico e na minha carreira”, conta.

Entre os aspectos que diferenciam os cursos técnicos das graduações estão duração, custo, foco do ensino e ingresso no mercado de trabalho. Os cursos técnicos são formações profissionalizantes, enquanto as graduações são cursos que conferem um diploma de ensino superior.

“Os cursos técnicos são mais curtos, com duração de 12 meses. Além disso, podem ser feitos em paralelo ao ensino médio, o que permite uma entrada mais rápida no mercado de trabalho. Já a graduação pode durar de três a seis anos, a depender da área. O técnico é mais focado no ensino prático, embora também traga teoria. Já a graduação prepara não só para a profissão, mas também para pesquisa e pós-graduações”, explica a diretora-presidente do Centro de Ensino Técnico (Centec), Eliana Cássia de Souza.