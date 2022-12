Educação financeira para crianças: organização e disciplina devem começar cedo

Especialista dá dicas sobre como abordar o assunto com os pequenos

Para ser uma pessoa organizada e planejada financeiramente é necessário aprender algumas habilidades e se dedicar a elas. Se ensinadas na infância, a disciplina com o dinheiro pode virar um hábito que garante vida e rotinas mais tranquila com as finanças.

Mas, como falar sobre dinheiro e orçamento nem sempre é uma tarefa fácil, seguir algumas dicas pode facilitar o processo. Especialistas defendem que quanto mais cedo a conversa começar, melhor e quanto mais lúdico o assunto for apresentado, as chances de ele ser aceito é assimilado são maiores.

É fundamental, também, respeitar o estágio de aprendizado. Por exemplo, não adianta falar de juros compostos com uma criança bem pequena ou algo simples demais com criança mais velha, é preciso adaptar o que for possível ao estágio da criança, afirma o líder regional da XP no Amazonas, Djan Amorim.

Também é importante ensinar pelo exemplo. “Se os pais têm uma boa organização financeira, os filhos tendem a encarar de um jeito parecido, se tiver endividado, terá barreiras ao longo da vida, acessando memórias da família”, alerta.

Outra orientação é trocar a mesada por “semanada”. “O ideal é que a ‘semanada’ não seja depositada em cofrinho porque é importante que a criança saiba a meta que ela tem que atingir e a família precisa estar ao lado explicando o que está acontecendo”, orienta o especialista, Djan Amorim.

Como ensinar economia para crianças

– Introduza o assunto logo o mais cedo possível

– Adeque a linguagem de acordo com a idade da criança

– Ensine pelo exemplo: se os pais têm uma boa organização financeira, os filhos tendem a encarar de um jeito parecido

– Mesada, semanada ou quinzenada, o nome e a frequência variam de acordo com a idade da criança. O recomendado é que crianças mais novas não recebam todo o dinheiro de uma vez, pois são mais impulsivas e não têm noção de tempo.

Com informações da XP