Educação avança em Presidente Figueiredo com terceira melhor posição do Ideb no AM

Formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) confirma a importância de acreditar e investir na educação

Com investimentos na capacitação dos professores e demais profissionais da Educação, em ferramentas e estratégias para vencer o isolamento provocado pela pandemia da covid-19, manter o interesse e melhorar o aprendizado dos alunos, o município de Presidente Figueiredo teve o terceiro melhor desempenho na Educação, em 2021, no estado do Amazonas.

Os dados são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação, indicador que possibilita monitorar a qualidade da Educação, com os quais a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. A avalição corresponde ao ano de 2021, quando as aulas eram realizadas remotamente, em função da necessidade de isolamento social, por conta da pandemia da covid-19.

“Mesmo em aulas remotas, investimos na formação e na contratação de professores, foi criada uma logística para que as escolas organizassem aulões “tira dúvidas” e simulados, tendo por base as ferramentas disponibilizadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e, o mais importante, todos os gestores, professores e pedagogos se dedicaram para que os alunos conseguissem participar dos momentos presenciais. Esse resultado é mérito de toda a nossa equipe escolar, que merece todos os aplausos e parabenizações por esse resultado”, afirma a prefeita Patrícia Lopes.

O secretário municipal de Educação, Rodolfo Moraes de Oliveira, destaca que todos os setores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) – transporte, merenda escolar, coordenação pedagógica e demais profissionais – não mediram esforços para que as ações planejadas pela pasta, durante o período das aulas remotas, fossem colocadas em prática.

“A nossa meta sempre foi no intuito de melhorar dois pontos na classificação do Ideb e, conseguimos, mesmo com toda adversidade”, afirma, destacando ainda o empenho e dedicação dos secretários adjuntos, Marcio Mourão Leal e Adonay Farias Sabá, e da equipe pedagógica, coordenada por Maria Rutiene Santarém Carneiro.

“A melhoria se deu porque houve união, apoio e diálogo entre secretaria de Educação, escolas e família”, afirma.

Ideb 2021

Os resultados do Ideb 2021 mostram que Presidente Figueiredo cresceu dois pontos, ficando com nota 5,0 e 2º lugar nas primeiras séries da Educação Básica, e com nota 4,4 nos anos finais, alcançando 5º lugar.

Os dados das avaliações foram obtidos com base na proficiência dos estudantes de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental em avaliações de Língua Portuguesa e Matemática.

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar seis pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.

