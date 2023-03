Eduardo Leite pede desculpas a Gilberto Gil por declarações xenofóbicas de vereador

‘Vim aqui para em seu nome poder pedir desculpas por esse absurdo que ele falou’, disse o governador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu desculpas ao cantor Gilberto Gil pelas declarações do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, sobre o caso de trabalhadores baianos encontrados em situação análoga à escravidão.

A conversa aconteceu no camarim do cantor, que se apresentou ontem (4), em Porto Alegre.

“O Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada, um vereador que falou dos baianos. A gente lamenta muito isso, e como você é um representante muito mais da Bahia, do Brasil todo, mas a baianidade que você tem, vim aqui para em seu nome poder pedir desculpas por esse absurdo que ele falou. Não representa o povo gaúcho”, disse o governador a Gil.

Em seguida, Leite pediu para dar um abraço no cantor. “Abrace a Bahia por mim também”. Gil agradeceu e destacou que abraça o Rio Grande do Sul inteiro.

Após a divulgação do caso de trabalhadores encontrados em situação semelhante à escravidão em um alojamento de Bento Gonçalves, o vereador usou a tribuna da Câmara de Vereadores para pedir que os produtores da região “não contratem mais aquela gente lá de cima”, se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Além disso, disse que “a única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor”.

Com informações da Carta Capital